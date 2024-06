'Uljepšavanje dokazano pomaže u oporavku. Vraćamo ženama ono što im je bolest oduzela'

Profesionalna vizažistica Marija Butković već dva i pol desetljeća uljepšava žene, no šminkanje djevojke oboljele od karcinoma prije njezina fotografiranja za jedan časopis 2011. godine, nagnalo je Mariju na potez vrijedan divljenja. Osvijestila je tada, kaže, važnost ljepote žena koje boluju od raka. Osnovala je udrugu Marra Altrui kroz koju ženama oboljelima od raka besplatno nudi priliku da vrate ono što im je podmukla bolest oduzela – cjelinu.

- Iscrtavamo trajne obrve ženama u procesu kemoterapije te areole i bradavice ženama oboljelima od karcinoma dojke, ali i održavamo radionice, gdje se one povezuju i razmjenjuju iskustva. Dokazano je kako uljepšavanje pomaže oporavku od bolesti. Nije to stvar filtrirane ljepote, kakvu viđamo po društvenim mrežama, nego cjelovitosti. Vraćamo ženama ono što im je bolest oduzela, zajedno s kirurzima, onkolozima – priča nam Marija Butković.

Foto: Laura Hana Uremović

Dizajnerica je tekstila po struci, no život ju je odnio u svijet make-upa. Trajna je šminka u fokusu njezina rada posljednjih 15 godina, a njezine je prednosti iskoristila na najbolji mogući način – pomažući oboljelima. Čini to više od deset godina, i to potpuno besplatno, u svoje slobodno vrijeme.

- Apeliramo već duže i razgovaramo s HZZO-om da se tetoviranje areola i bradavica uvrsti na njihovu listu u sklopu rekonstrukcije dojke. I same je kirurge oduševio rezultat tetoviranja, a uz to rasterećujemo ženu odlaska u bolnicu, kao i boli jer je tretman potpuno bezbolan, što sve djeluje pozitivnije na njih – ističe naša sugovornica.

Marra Altrui jedan je od pedesetak izlagača koji se u petak i subotu predstavljaju na prvom Sajmu ljepote i zdravlja u Osijeku, u novom Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije.

POVEZANI ČLANCI:

- Ljudi su postali sve svjesniji važnosti zdravog načina života što uključuje tjelesnu aktivnost, zdravu prehranu, mentalno zdravlje, kozmetičku njegu i ostalo. Industrija ljepote i zdravlja kontinuirano raste zbog sve veće potražnje za proizvodima i uslugama na tržištu i to je bila naša misao vodilja kada smo započeli organizaciju ovog sajma koji je zamišljen da bude edukativnog, informativnog i savjetodavnog karaktera. Usmjeren je na poboljšanje zdravlja i vanjskog izgleda, predstavit će profesionalnu i prirodnu kozmetiku i preparate, frizerske i kozmetičke usluge i opremu, wellness, fitness, estetsku medicinu te najnovije modne trendove – ističe Ivana Rešetar, direktorica GC-a Osječko-baranjske županije.

A koliko je zdravlje važno, itekako dobro znaju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.

- Posjetiteljima smo priredili zdravi, hidratantni napitak od citrusa i svježe mente, čime potičemo unos kalija i vitamina C. A dok ga pijuckaju, mogu pregledati sve preventivne programe koje nudimo, a oni su zaista širokog spektra, od prevencije kardiovaskularnih bolesti do mentalnog zdravlja, mikrobioloških ispitivanja, provjere vode, zraka, hrane, nutricionističkog savjetovanja, programa za djecu i mlade – navodi Ivana Sović, magistra nutricionizma u Nutricionističkom savjetovalištu NZJZ OBŽ.

Foto: Suzana Lepan Štefančić

No, koliko građani uopće koriste ono što im se nudi?

- Mislim da smo i na nacionalnoj razini shvatili koliko je važno dobiti odaziv ljudi, a baš ovakav spoj sajma može biti dobar način da ih pozovemo i osvijestimo koliko je važno na vrijeme otkriti patimo li od neke bolesti, kao i doznati kako se zaštititi, jer to je bit, da smo fizički, socijalno, mentalno sposobni – poručuje nutricionistica Sović.

VIDEO Sajam ljepote i zdravlja