Za udaranje žene po glavi kazna 100 eura, a za nehotice udareni auto 150 eura

Kazna za prekršaj koji je I. Z. (40) počinio na Autobusnom kolodvoru u Đakovu baš i nije u duhu nulte tolerancije bilo kakvog nasilja, a kamo li nasilja muškarca nad ženom. Djevojku koju je prethodno umolio da mu kupi čokoladu za njegovo dijete, malo iza toga uhvatio je za kosu, vukao je udarajući njenom glavom po tlu tako da je zadobila ogrebotine i hematome na glavi. I, zbog tog "naročito drskog" narušavanja javnog reda i mira osuđen je, vjerovali ili ne, na kaznu od 100 eura. S tim da je i on dobio povlasticu ako u roku 30 dana po pravomoćnosti presude plati dvije trećine, što je 66,67 eura, smatrat će se da je platio kaznu u cijelosti.

Sutkinja Marina Kljajić u Općinskom sudu u Đakovu okrivljeniku je za olakotno uzela što dosad nije kažnjavan, dok mu za otegotno nije ništa našla pa mu je izrekla kaznu koja po njezinu sudu odgovara težini prekršaja "smatrajući da će se tako izrečenom kaznom u cijelosti postići svrha kažnjavanja i da će se okrivljenik ubuduće kloniti činjenja ovakvih i sličnih prekršaja".

Naš je dojam da je, štoviše, takva kazna stimulativna za nasilnike pa smo je usporedili s nedavno izrečenim kaznama za druge prekršaje. Primjerice, za posjedovanje jointa izriču se kazne od nekoliko stotina eura, a u Zagrebu je sutkinja Josipa Svetina za joint izrekla kaznu državljaninu BiH od 663,62 eura. Istu je kaznu zbog jointa u Općinskom sudu u Novom Zagrebu izrekao i sudac Edhem Kapetanović do tada neosuđivanom 19-godišnjaku M. K.

Okrivljeni Z.Z. (62) nije udario ženu već je zadnjim desnim dijelom teretnog vozila nehotice udario u desnu bočnu stranu parkiranog automobila i za to ga je sutkinja Vesna Kišić u Opatiji kaznila 150 eura, dakle gore nego da je ženu držeći je za kosu vukao po tlu i udarao joj glavom.

Na kaznu od 100 eura sudac Dražen Godi u Županji osudio je J.Ž. (28) iz Vinkovaca jer je graničnim policajcima kad su ga smjestili u prostoriju za zadržavanje rekao da nisu normalni uz vulgarni dodatak i demonstraciju srednjeg prsta. Doduše on je imao dva promila alkohola u krvi, a bio je pozitivan i na drogu. Ali, ta mu je kazna izrečena isključivo zbog ponašanja prema policajcima.

Sudac u Samoboru Hrvoje Buva kaznio je D. G. (58) s 500 eura jer je pijan s 1,58 promila alkohola u krvi s balkona vikao i psovao majku susjedima govoreći im da su "govna" i "sve ste vi kurve" tako da je njegova publika bila puno veća pa su ga čuli i stanari okolnih zgrada u Samoboru. S tim da je i on višestruko prekršajno kažnjavan. To se događalo lani 5. lipnja u 14.15 sati, dok je isti prekršitelj na istoj adresi lani 14. travnja u 11.30 sati u dvorištu zgrade napao jednu ženu tako da ju je nekoliko puta otvorenim dlanom udario po glavi i obrazu pa je žena zadobila hematome. I tada je bio pijan s 2,55 promila alkohola u krvi. Sudac Buva za to mu je izrekao istu kaznu kao i đakovačka sutkinja, od samo sto eura, s tim da ga je policija zadržala 12 sati, ali od 14.20 do 2.20 sati pa mu se to računalo kao dva dana zatvora što vrijedi 79,63 eura pa za platiti ima još samo 20,37 eura, ali i 150 eura troškova postupka. I sudac Buva je uvjeren da će izrečena kazna spriječiti okrivljenika da ubuduće čini takve prekršaje te da će shvatiti nedopustivost takvog ponašanja. Sudac Buva je obrazložio da je za taj prekršaj propisana novčana kazna od 20 do 100 eura ili do 30 dana zatvora, pa je on izabrao maksimalnu novčanu kaznu.

Podsjećamo, civilne udruge inzistirale su da se bilo kakvo fizičko nasilje nad ženama tretira kao kazneno djelo, odnosno da se ne tolerira ni "samo" pljuska. U đakovačkom slučaju očito je presudilo što nasilnik ranije nije prekršajno kažnjavan. Djevojka se posvađala s partnerom pa je izašla do trgovine na Autobusnom kolodvoru po cigarete i piće. Iza nje se zatekao I.Z. te ju je zamolio da mu kupi čokoladu za njegovo dijete, što je ona i učinila. Zatim je sjela na klupu da se smiri jer se posvađala s partnerom. I.Z. je sjeo do nje, zapalio joint i nagovarao je da pođe s njim. Kad ga je odbila, uzeo joj je mobitel i ključeve stana i krenuo prema svom obližnjem stanu. Kad je izašao iz stana s nekim sadržajem u vrećici, ona mu ju je to uspjela uzeti, tražeći svoje stvari natrag. Tada ju je I.Z. uhvatio za kosu i srušio, vukući je i udarajući joj glavom. Potom je naišao njezin partner i pozvao policiju, koja je I.Z.-a identificirala po danom opisu i saslušala tri mjeseca kasnije. I. Z. se branio da su otišli do njegova stana gdje mu je ona uzela novčanik i ključeve pa ju je sustigao i udario, dok je njezin suprug, kako je rekao, sve vrijeme to pratio sa strane.

Djevojčin partner je svjedočio da I. Z. zna iz viđenja. Nakon što su se porječkali, on je otišao do stana dok je djevojka rekla da će malo ostati da se smiri. Kako se nije vratila u stan niti nakon petnaestak minuta, a mobitel joj je bio isključen, došao je do klupe gdje ju je ostavio ali ona nije bila tamo nego ju je uočio nedaleko od toga mjesta da leži ozlijeđena. Rekla mu je da ju je istukao I.Z. pa je on pozvao policiju. I. Z. je potom došao do njih pa mu je rekao da vrati mobitel i ključeve, ali on je razbio mobitel i ugledavši da dolaze policajci, pobjegao. Nije se odazvao na sudske pozive. Sutkinja ga je obvezala na plaćanje troškova prekršajnog postupka od 50 eura.