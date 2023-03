Ukrajinci automatskim puškama oborili dron: 'Ova letjelica dokaz je da Rusija nije vojna supersila'

Rat u Ukrajini doveo je s obje strane do korištenja mnogih sofisticiranih oružja o kojima se do sada malo ili nije niti malo znalo. Njihovi učinci vide se na svakom koraku tako da ono staro ratovanja iz rovova i slično polako ali sigurno postaje prošlost. Međutim, isto tako u ratne svrhe koriste se i razna civilna tehnologija. Razlog tome je sve veći nedostatak skupocjene tehnike ali i sama cijena. Najnoviji takav slučaj zabilježen je ovih na bojišnici u istočnoj Ukrajini kada su ukrajinski vojnici svojim automatskim puškama AK-47 srušili komercijalni dron Mugin-5.

Video: Drama iznad Crnog mora, pljušte teške optužbe SAD-a i Rusije: 'Morali smo zbog njih srušiti dron'

Riječ je o komercijalnoj bespilotnoj letjelici koju je napravio kineski proizvođač sa sjedištem u lučkom gradu Xiamen. Prema navodima CNN-a dron je nije imao kamere pa se nije mogao koristiti za nadzor niti precizno gađanje ali je ipak prilagođen na način da je nosio eksploziv težine oko 2 kilograma tako da je svakako mogao napraviti ogromnu štetu. Srušen je automatskim oružjem jer je letio na niskoj visini tako da je bio dostupan puščanoj paljbi sa zemlje.

CNN prenosi i riječi nekih tehnoloških blogera koji kažu kako je takav dron poznat i kao „Alibaba dron“ s obzirom da su bili dostupni svima na kineskim Internet prodajnim stranicama po cijeni do 15.000 dolara. Mugin Limited potvrdio je za CNN da je to bio njihov proizvod nazvavši incident "duboko nesretnim". Kako se navodi to je najnoviji primjer civilne bespilotne letjelice koja se naknadno oprema i naoružava od ruske invazije na Ukrajinu što je također i znak brzog mijenjanja obrazaca ratovanja.

Oboreni kineski komercijalni dron komentirao je za CNN i umirovljeni britanski časnik Chris Lincoln – Jones koji je pojasnio kako se s obzirom da ista nije imala kameru niti druge sofisticirane uređaje dron mogao koristiti kao “glupa bomba”.

- Ova konkretna bespilotna letjelica koju smo gledali bila bi puno učinkovitija da ima pristojnu kameru u sebi. I ova letjelica dokaz je da Rusija nije vojna supersila kakvu je svijet očekivao. Čini se da je ovo vrlo sirov, nesofisticiran, ne baš tehnološki napredan način vođenja operacija. Cijena ovakvih dronova je vrlo jeftina u vojnom smislu – rekao je Lincoln – Jones.

I ukrajinska vojska također je koristila takve dronove što pokazuje da se i njihovi vojnici na terenu snalaze kako znaju i umiju. CNN podsjeća kako je u siječnju, u regiji Luhansk koju kontroliraju Rusi, oboren komercijalni dron Miugin – 5 kojega su lansirali Ukrajinci. Ukrajinski dužnosnici nisu komentirali ovaj incident ali je i on dokaz da obje strane u ratne svrhe koriste komercijalnu tehnologiju.

- I Rusija i Ukrajina koristile su komercijalno dostupne kineske platforme kao što je ova tijekom sukoba, uključujući i oružane uloge. U ovom slučaju, Mugin-5 Pro je vjerojatno korišten u ulozi bombardera. Čini se da je mehanizam za oslobađanje bombe napravljen s 3D ispisanim komponentama što sugerira da je UAV brzo naknadno opremljen - rekao je Jenzen-Jones, stručnjak za obavještajne podatke o oružju i streljivu i direktor konzultantske tvrtke Armament Research Services.

Korištenje svojih proizvoda za ratne svrhe za CNN komentirali su i iz Mugin Limited.

- Ne odobravamo korištenje. Dajemo sve od sebe da to zaustavimo - rekao je glasnogovornik ove kineske tvrtke koji su i na svojoj web stranici naveli kako osuđuju korištenje svojih proizvoda tijekom ratovanja te su naveli kako su prestali prodavati proizvode Rusiji ili Ukrajini na početku rata.