Ukrajina tvrdi: Ruska plaćenička skupina Wagner u Bahmutu pruža svoj 'posljednji otpor'

Ruska plaćenička skupina Wagner bila je prisiljena upotrijebiti više svojih profesionalnih vojnika u Bahmutu kako bi zamijenila potrošene zalihe unovačenih zatvorenika, koji ginu na tisuće u najdužoj bitci rata, rekao je u utorak ukrajinski dužnosnik, prenosi u svojoj analizi The New York Times. Ovom tvrdnjom on je poručio da Ukrajina vidi priliku da, unatoč velikim žrtvama koje je pretrpjela u istočnom gradu, iscrpi Wagnerove gotovo samoubilačke napade korištenjem boraca regrutiranim među zatvorenicima, što ukrajinski zapovjednici smatraju jednom od najučinkovitijih taktika Rusije.

- Ovo je njihov posljednji otpor - rekao je pukovnik Serhij Čerevati, glasnogovornik istočne grupe ukrajinskih snaga, u intervjuu za Radio Liberty. Mislio je na Wagnerove snage u Bahmutu, gdje je žestoka, višemjesečna borba Rusije i Ukrajine prouzročila smrt tisuća mrtvih vojnika, a grad je u ruševinama. Ukrajinske vlasti tvrde da je gotovo 30.000 od 50.000 Wagnerovih vojnika dezertiralo ili da su ubijeni ili ranjeni, mnogi oko Bahmuta. Taj se broj nije mogao neovisno provjeriti, a Ukrajina nije objavila vlastite gubitke na tom bojištu. Ruski ministar obrane Sergej Šojgu, pak, tvrdi da je Ukrajina izgubila više od 11.000 vojnika u veljači.

Dok se čini da borba za Bahmut ulazi u odlučujuću fazu, obje strane pokušavaju opravdati svoje nevjerojatne gubitke u manjem gradu ograničene strateške vrijednosti, predstavljajući ih kao korist za njihovu stvar. I jedni i drugi iznose u biti istu tvrdnju - da su borbe tamo vrijedne užasnih gubitaka jer iscrpljuju neprijatelja. Osnivač i vođa Wagnera Jevgenij V. Prigožin ponovio je da troznamenkasta brojka dnevnih gubitaka njegove skupine uvlači iskusne ukrajinske jedinice u ono što on naziva "Bahmutski mlin za meso", remeteći njihove ofenzivne planove drugdje.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da će Ukrajina, umjesto da se povuče iz grada, kao što se pričalo, poslati pojačanje u Bahmut, gdje ukrajinski zapovjednici kažu da su borbe vezale goleme ruske snage. Pravo strateško naslijeđe bitke vjerojatno će na kraju ispisati njezini pobjednici.

Wagnerovi plaćenici značajno su pomogli Rusiji da dovede Bahmut u poluokruženje, uglavnom ubacivanjem valova bivših zatvorenika prema ukrajinskim položajima, iscrpljujući kijevske snage uz veliku cijenu. - Gotovo svi su ubijeni u Bahmutu - rekao je pukovnik Čerevati o zarobljeničkim jedinicama.

Neki analitičari smatraju, da ako Ukrajina uspije eliminirati ruske zarobljenike u Bahmutu, neće se morati suočiti s valovima njihovih napada drugdje. - Broj ruskih unovačenih zatvorenika pogodnih za borbu nije neograničen – priopćili su iz Instituta za proučavanje rata iz Washingtona, u priopćenju ovog tjedna. U ovom institutu slažu se s procjenom Ukrajine da se Wagnerove trupe prebacuju na kvalitetnije specijalne snage zbog velikih gubitaka koje su pretrpjeli zatvorski regruti.

Čini se da je u ponedjeljak sam Prigožin upalio alarm za uzbunu, pozivajući na hitna pojačanja i streljivo kako bi se oduprli potencijalnoj ukrajinskoj protuofenzivi za koju je rekao da bi mogla ne samo osloboditi opkoljene branitelje Bahmuta, nego čak i odsjeći Wagnerove isturene snage. - Inače smo svi u nevolji - rekao je Prigožin, koristeći psovku u audio poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

Prigožin je poručio da ga je njegova javna prepirka s ruskim Ministarstvom obrane prošlog mjeseca koštala pristupa ruskim zatvorima, gdje je od srpnja bio u mogućnosti angažirati desetke tisuća zatvorenika uz obećanje visokih plaća, socijalne rehabilitacije i slobode, ako oni prežive svoje rasporede. Gubitak mogućnosti novačenja u zatvoru nazvao je "pokušajem iscrpljivanja Wagnerovog ofenzivnog potencijala".

Video: Lavrovu se smijali dok je govorio u New Delhiju

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Američki obavještajci u prosincu su procijenili da se Wagner sastojao od oko 10.000 profesionalnih vojnika, regrutiranih uglavnom među veteranima ruskih sigurnosnih snaga, i 40.000 bivših zatvorenika. Wagnerovi prebjezi i ruski aktivisti za zatvorska prava kažu da se zatvorenici bacaju u bitku nakon samo dva tjedna obuke, te da se uglavnom koriste za napad na ukrajinske položaje u malim, nezaštićenim skupinama, kako bi otkrili lokaciju neprijateljske vatre i iskopali rovove za sljedeće valove napada.

Wagnerovi čelnici tretiraju zatvorske jedinice kao potrošnu robu. Prema kazivanju Wagnerovih prebjega, ruskih aktivistima za prava zatvorenika te ukrajinskih dužnosnika i vojnih zapovjednika, većina njihovih članova ubijena je samo nekoliko dana ili čak sati nakon što su stigli na frontu. Međutim, jedan unovačeni zatvorenik koji se ovog mjeseca vratio kući nakon što je odslužio svoj šestomjesečni ugovor s Wagnerom, koji je uključivao i Bahmut, opisao je svoje šanse za preživljavanje kao bacanje novčića, istaknuvši da različiti zapovjednici Wagnera koriste različite taktike napada. Vojnik je rekao da se od oko 170 zatvorenika koji su prošle jeseni otišli iz njegove kaznene kolonije u ruskoj regiji Ivanov, oko 80 vratilo kući bez većih ozljeda.

Vojnik, koji nije identificiran zbog prijetnje odmazdom, rekao je svojim prijateljima da se planira vratiti na front i ponovno raditi s Wagnerom, objasnivši to relativno visokim plaćama koje daje plaćenička skupina te smanjenim izgledima za zapošljavanje kao bivšeg zatvorenika. Iako je Wagner izgubio sposobnost novačenja u zatvorima, jedinice sastavljene od zatvorenika gotovo će se sigurno nastaviti pojavljivati u ratu. Prigožin i ruski aktivisti za ljudska prava rekli su da je i sama ruska vojska nedavno počela regrutirati zatvorenike.

Ruska je zatvorska služba još uvijek imala više od 400.000 zatvorenika na početku godine, prema njezinoj internetskoj stranici, što govori o velikom broju preostalih potencijalnih novaka. Što se tiče Wagnera, Prigožin je pokušao nadomjestiti gubitak pristupa zatvoru udvostručenjem napora za privlačenje profesionalnih boraca. Wagnerovi apeli na zapošljavanje posljednjih su se tjedana pojavili na jumbo plakatima, društvenim mrežama pa čak i u udarnim terminima državnih televizijskih emisija. Osim toga, računi na društvenim mrežama povezani s Wagnerom intenzivirali su propagandu, prikazujući plaćeničke snage kao omiljeno odredište za ruske domoljube.

U jednom videu objavljenom na kanalima društvenih medija prošlog tjedna, osam do zuba naoružanih muškaraca koji tvrde da dolaze iz demobilizirane postrojbe ruske vojske mole Prigožina da ih primi u svoje redove. Video se nije mogao neovisno potvrditi, ali nekoliko sati kasnije gospodin Prigožin objavio je audio poruku u kojoj ih prihvaća. - Kada se ljudi žele boriti, a ne sjediti po poligonima ili bazama, to je neophodno učiniti - rekao je.

Prigožin i njegovi saveznici tvrde da Wagnerov glavni zadatak u Bahmutu nije osvajanje teritorije, nego iscrpljivanje iskusnih ukrajinskih jedinica koje bi se inače mogle boriti na drugim dijelovima gotovo tisuću kilometara duge linije fronte.

- Ukrajinske snage šalju sve svoje jedinice spremne za borbu u Bahmut - rekao je Prigožin krajem siječnja.

Kao primjer, neki za rat orijentirani ruski vojni blogeri pisali su da se intenziviranje bitke za Bahmut poklopilo s krajem ukrajinskog napredovanja u području Kremina dalje na sjeveru, gdje su snage Kremlja povratile inicijativu posljednjih tjedana. Neki zapadni analitičari iznijeli su isto stajalište, rekavši da borbe u Bahmutu počinju crpiti ukrajinsku snagu prije očekivane protuofenzive. Ta će se kampanja vjerojatno usredotočiti na južnu regiju Zaporižja, gdje Ukrajina gomila snage, rekao je ukrajinskoj televiziji u ponedjeljak pukovnik Roman Kostenko, član ukrajinskog parlamenta zaposlen u vojsci.

Ukrajina bi mogla pokušati pristupiti luci Melitopolj koju drži Rusija i zabiti klin između ruskih snaga na Krimskom poluotoku i onih u istočnoj Ukrajini, smatraju vojni analitičari i ukrajinski dužnosnici. - Zaporiški smjer opasan je kao i istočni - rekao je pukovnik Kostenko, misleći na paralelne ruske napore da kontrolira to područje.

U drugoj regiji južne Ukrajine, ukrajinske vlasti pozvale su u utorak stanovnike na evakuaciju zbog granatiranja od strane ruskih snaga, prešutno priznajući da su napori da se ponovno uspostavi normalan život u tom području osujećeni. Ukrajina je prošle jeseni ponovno zauzela grad Herson, ali su ruske trupe ostale na istočnoj obali rijeke Dnjepar, u poziciji da artiljerijom tuku civile i ukrajinske trupe.

Teški gubici u Bahmutu mogli bi omesti sposobnost Ukrajine da pokrene protuofenzivu tamo ili drugdje, stvarajući probleme slične onima s kojima se suočavaju ruski zapovjednici, kažu analitičari. Uporna obrana Bahmuta potrošila je rusko ljudstvo i streljivo, napisao je u nedjelju na Twitteru Michael Kofman, washingtonski stručnjak za rusku vojsku u Centru za pomorske analize, nakon posjeta području Bahmuta.

- Strategije mogu dosegnuti točke smanjenih povrata. Ova borba ne ide u prilog Ukrajini kao sili - napisao je Kofman, prenosi The New York Times.