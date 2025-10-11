Ukrajina raspisala tjeralicu za Matiasom Zubakom

Matias Zubak, sin hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka našao se na ukrajinskoj tjeralici. Ministarstvo unutarnjih poslova Ukrajine u tjeralici je Matiasa Zubaka navelo kao osobu koja se skriva od istražnih institucija ove zemlje, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine. Formalno, on se tretira kao osumnjičenik u odsutnosti, javlja Žurnal.info. Kako neslužbeno doznaju, ova tjeralica bi uskoro trebala biti dostavljena i Interpolu, što znači i nadležnim institucijama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.

Ukrajinsko Ministarstvo obrane sklopilo je ugovor za isporuku 100.000 minobacačkih granata ukupne vrijednosti 37,6 milijuna dolara preko domaće tvrtke „Lviv Arsenal“, a realizaciju su trebale posredovati slovačka tvrtka Sevotech i hrvatski „WDG Promet“. Isporuka nije izvršena, iako je u prosincu 2022. uplaćen predujam.

U prosincu 2022. godine izvršena je avansna uplata, da bi zatim Matias Zubak i njegov otac, poznati trgovac naoružanjem Zvonko Zubak objavili da je češki kreditni fond preko kojeg je Zubak poslovao - „Podnikatelská družstevní záložna“, odnosno blagajnik fonda, neovlašteno podigli njihov novac koji je 'nestao', piše Žurnal.info.