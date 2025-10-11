Naši Portali
NABAVA ORUŽJA

Ukrajina raspisala tjeralicu za Matiasom Zubakom

Matias Zubak
Wanted.mvs.gov.ua
VL
Autor
Večernji.hr
11.10.2025.
u 17:14

Matias Zubak i njegov otac, poznati trgovac oružjem Zvonko Zubak, tvrde da je njihov novac nezakonito povukao češki kreditni fond

Matias Zubak, sin hrvatskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka našao se na ukrajinskoj tjeralici. Ministarstvo unutarnjih poslova Ukrajine u tjeralici je Matiasa Zubaka navelo kao osobu koja se skriva od istražnih institucija ove zemlje, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine. Formalno, on se tretira kao osumnjičenik u odsutnosti, javlja Žurnal.info. Kako neslužbeno doznaju, ova tjeralica bi uskoro trebala biti dostavljena i Interpolu, što znači i nadležnim institucijama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. 

Ukrajinsko Ministarstvo obrane sklopilo je ugovor za isporuku 100.000 minobacačkih granata ukupne vrijednosti 37,6 milijuna dolara preko domaće tvrtke „Lviv Arsenal“, a realizaciju su trebale posredovati slovačka tvrtka Sevotech i hrvatski „WDG Promet“. Isporuka nije izvršena, iako je u prosincu 2022. uplaćen predujam.

U prosincu 2022. godine izvršena je avansna uplata, da bi zatim Matias Zubak i njegov otac, poznati trgovac naoružanjem Zvonko Zubak objavili da je češki kreditni fond preko kojeg je Zubak poslovao - „Podnikatelská družstevní záložna“, odnosno blagajnik fonda, neovlašteno podigli njihov novac koji je 'nestao', piše Žurnal.info.

