Uigrana ekipa operira po Hrvatskoj: Vrebaju ispred centara, kolodvora i traže pomoć, u pozadini je velika prevara

Prevaranti, koji se lažno predstavljaju kao gluhe osobe, sve češće prilaze ljudima na frekventnim mjestima kao što su trgovački centri, bolnice, kolodvori i parkirališta. Cilj im je izvući novac od prolaznika, pretvarajući se da prikupljaju donacije za humanitarne svrhe poput pomoći osobama s invaliditetom ili zlostavljanoj djeci. Često koriste formular s peticijom kako bi izgledali uvjerljivije, a na dnu je jasno naveden minimalni iznos donacije, koji varira između deset i trideset eura.

Reporterka emisije Provjereno, Maja Medaković, osobno se susrela s jednom od prevarantica na parkiralištu supermarketa. Žena je nosila papir na kojem je pisalo da "Nacionalna udruga za gluhe i tjelesno potlačene ljude želi otvoriti međunarodni centar", tražeći donaciju. Kad je reporterka spomenula da traženih 20 eura nije mali iznos, žena je ponudila manju cifru, gestikulirajući broj pet. Međutim, očigledno je razumjela komentar, što je izazvalo sumnju u njezinu navodnu gluhoću. Kada je suočena s tvrdnjom da to što radi nije legalno, prevarantica je odmah pobjegla.

Ovakve prijevare dobro su organizirane i događaju se diljem Europe. Osobe koje sudjeluju u prevari često su dio uhodanih grupa koje operiraju u različitim zemljama. U svakoj zemlji koriste simboliku i nacionalne oznake kako bi izgledali legitimno. Tako, primjerice, u Hrvatskoj koriste hrvatsku zastavu, dok u Francuskoj koriste francusku. Njihov cilj je uvijek isti – prevariti prolaznike i izvući novac na lažnim humanitarnim osnovama.

Prevarantske aktivnosti zabilježene su i u drugim gradovima u Hrvatskoj, poput Splita, Đakova, Bjelovara, Zaprešića i Hvara, gdje su novinari i građani također svjedočili identičnim situacijama. U Splitu su novinarke Dalmatinskog portala zabilježile kako su dvije žene na sličan način pokušavale iznuditi novac od prolaznika, pretvarajući se da su gluhe. Kada su ih novinarke suočile s pitanjima o dozvolama za prikupljanje donacija, žene su pobjegle, a jedna je čak pokazala da može čuti čim je situacija postala neugodna.

Nacionalni savez gluhih i nagluhih Hrvatske često prima dojave o ovim prevarama, a predsjednica saveza Dijana Vincek naglasila je za Provjereno da oni ne prikupljaju sredstva na ovaj način. "Mi dobijemo dojavu najmanje jedanput tjedno, a nekada čak i više puta tjedno", žali se Vincek.

"Ispada da mi stalno nešto tražimo, stalno nešto skupljamo, a zapravo ovi uličari, ja bih rekla, koji skupljaju novac nemaju nikakve veze sa nama", kaže predsjednica Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih. "Ne živimo u društvu u kojem biste morali varati nekoga da biste preživjeli. I samo da bude jasno, ne zarađuju oni bogatstvo na tome što rade. Zarade nešto novca, ali ako bi toliko vremena posvetili radeći bilo koji posao, zaradili bi jednako, a ne bi varali ljude", smatra Janek.

Hrvatska policija, osobito Policijska uprava istarska, postupala je prema brojnim prijavama o lažnom predstavljanju osoba koje prikupljaju novac za osobe s oštećenjem sluha. U posljednje dvije godine samo na području Istre policija je procesuirala 11 rumunjskih državljana zbog ovakvih aktivnosti. Prevaranti su obično strani državljani, uglavnom iz Rumunjske i Bugarske, a prekršajne kazne za takve prekršaje kreću se između 20 i 100 eura ili kaznom zatvora do 30 dana.

Slične prijevare zabilježene su diljem Europe, uključujući Češku, Francusku, Sloveniju, Španjolsku i Italiju. Češki novinar Janek, osnivač viralnog projekta Honest Guide, koji razotkriva prevare u Pragu, potvrdio je da se ovakvi prevaranti redovito pojavljuju, često ciljajući turiste. "Nema pravila jesu li to muškarci ili žene. U Parizu su to uglavnom bile žene, obično mlađe žene. Izgleda da im tako ljudi lakše daju novac. Po onome što ja znam, ali nisam u potpunosti siguran, to su obično državljani Rumunjske ili Bugarske", dodaje Janek.

