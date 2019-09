Uhićenje nije priča o ugrožavanju slobode medija, a osuda bi bila

Slučaj uhićenja novinara Indexa Gordana Duhačeka podijelio je javnost. Dio na desnom spektru neukusno likuje, dok su na ljevici ustali u obranu novinara od policijskog zastrašivanja. Temeljno je pitanje zašto je uhićen. Zbog tvitova ili nepoštivanja zakonske procedure? Ministar Davor Božinović izjavio je da Duhaček nije uhićen zbog tvitova, s time da je zagrebačka policija naknadno priopćila kako je priveden jer nema prijavljeno prebivalište pa je to bio jedini način da se osigura njegova nazočnost na sudu nakon što se nije odazvao na policijski poziv. Duhaček je to potvrdio, ali dan prije, u nedjelju, bio je u Heinzelovoj, gdje mu je policajac rekao da se može naknadno javiti.

Globa zbog “ACAB”

U policiji isprva taj posjet nisu registrirali, ali su naknadno utvrdili da je Duhaček ipak razgovarao s policajcem na porti prometne policije te dobio upute kako, kada i kome se, sukladno pozivu, treba javiti kako bi opravdao izostanak. S time da su 22. kolovoza telefonski razgovarali s njim zbog kriminalističkog istraživanja, ali im je on rekao da ne namjerava dolaziti u Hrvatsku. Kako su ustanovili da ne živi na prijavljenoj adresi, 14. rujna pri njegovu ulasku u RH na graničnom prijelazu Županja uručen mu je poziv. Mogli su ga i uhititi, ali su mu, u dogovoru sa zagrebačkom policijom, omogućili da se sam javi u policiju. Službeni put im nije spominjao iako je već bio kupio zrakoplovnu kartu za put izvan RH. Razgovor s policajcem “izvan administrativne zone službenih prostorija i izvan radnog vremena se ne smatra pristupanjem po pozivu niti se smatra opravdanjem izostanka”.

Duhaček se ipak sam doveo u neugodnu zakonsku poziciju pa samo uhićenje nije priča o ugrožavanju novinarskih sloboda.

Kažnjen je sa 754 kune zbog tvita s porukom “ACAB”, što je engleska kratica od “All Cops Are Bastard” (“Svi policajci su kopilad”), koju koriste huligani i navijačke skupine. Jutarnji list je 2010. objavio da je riječka policija optužila oca koji je malodobnom sinu kupio majicu s tim natpisom. Lani u siječnju mladi Karlovčanin je prekršajno kažnjen kao i Duhaček zbog objave na Facebooku. Tu je vijest imao i Index, ali nije to problematizirao kao ugrožavanje slobode govora. Kao ni u studenome 2017. kad je objavio da je 22-godišnja pripadnica Torcide osuđena na 1378 kuna zato što je na Facebooku pisala “A.C.A.B.” i numeričku varijaciju tog akronima 1312 te druge poruke neprijateljskog i uvredljivog sadržaja na račun policajaca. U rujnu 2017. 19-godišnjak je oglobljen s 300 kuna zato što je, revoltiran viješću što je tinejdžer koji je nožem usmrtio vršnjaka pušten na slobodu, na Facebooku komentirao “Takva nam je država A.C.A.B.”. Tada je Net.hr upozorio da policija revno kontrolira kažnjive komentare na Facebooku. Nedavno je Novi list pisao kako je zbog ACAB-a na Facebooku prijavljen i polaznik policijske škole, kojeg je sudac ipak oslobodio jer nije znao što to znači, a i to je njegov prijatelj zapravo objavio.

Novinari, političari pa ni HND dosad zbog takve prakse nisu digli glas. To se kažnjava i u drugim zemljama, pa i Uefa. Ali, Savezni Ustavni sud u Njemačkoj je 2015. obuhvatio korištenje te poruke pravom na slobodu izražavanja u slučaju navijača koji je ACAB imao ispisan na stražnjici svojih hlača. Obrazloženo je da je izražavanje takvog stava dopušteno dok je općenito, a kažnjiva uvreda postaje tek kad je upereno prema policajcima koji se mogu identificirati.

Očitovanje suca Ožanića

Što se tiče Duhačekove prerade Vile Velebita (presuda tek treba biti donesena), valja podsjetiti da u slučaju himne čiji su stihovi prerađeni u “Novostima” pod nazivom “Lijepa naša haubico” kako bi autor izrazio svoja antimilitaristička stajališta u povodu vojne parade u Zagrebu, DORH u tomu nije našao elemente kaznenog djela pri čemu se pozvao na praksu Europskog suda za ljudska prava prema kojoj zaštitu uživa i uvredljiv pa i šokantan govor. Tim više Duhačekov uradak “Govno Velebita” možemo ocijeniti neukusnim, glupim, neoriginalnim, pa i da vrijeđa domoljubne osjećaje, ali ne možemo ga samo zbog toga zabraniti.

To više što je autor objavu obrazložio ekološkim motivima zbog pojave fekalija na Plitvičkim jezerima i Jadranu. Duhaček je rekao kako mu je prekršajni sudac Krešimir Ožanić prije ročišta, posjetivši ga u ćeliji, rekao da sve prizna ili će na 30 dana završiti u Remetincu. Glasnogovornik Prekršajnog suda u Zagrebu Gabrijel Jurina rekao nam je da sudac Krešimir Ožanić ne želi davati izjave već je samo poručio da poriče sve što je Duhaček o njemu rekao, a o tomu će se očitovati predsjednici suda, koja je tražila žurno očitovanje.