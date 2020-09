Subota 29. 8. 2020.

Spustila se gusta magla iznad Hrvatske. Vrijeme je stalo. Domovinom odjekuje samo plač neutješnih majki i vrisak djece. Očevi rezignirano gledaju u daljinu i kunu hudu sudbu dok im sinovi i kćeri u kolonama napuštaju zavičaj. Svi su oni žrtve afere s kninskom kraljicom i polaganjem stručnih državnih ispita. Nema kuće u Hrvatskoj iz koje se nije okrenuo broj i pokušalo nešto srediti. Čovjek ima tri sina. Jedan završio medicinu, drugi je mesar, a treći nije ni za što. I što će, okrenuo rođaka u HEP-u i pokušao malog uvaliti barem u administraciju, a on mu poslao pitanja za ispit. Sada je i on u zbjegu.

Nedjelja 30. 8. 2020.

Uvijek su joj govorili da treba biti za dom i domovinu i uvijek je svećenik u crkvi svetog Ante u Kninu govorio da je obitelj najvažnija. I sada, kada je pokušala pružiti ruku seki da malo stane na noge i nađe smisao u životu, potpomognut sa zericu plaćice u državnoj službi, svi su se na nju okomili. Ne daj se, Bepina! Nisi ti kriva što je onaj mudrijaš sestri poslao samo pitanja, a ne odgovore! Što je on mislio? Da će seka imati vremena učiti? Da je učila, ne bi joj sestra ni trebala sređivati posao. Bože, što se ljudi vole praviti pametni...

Ponedjeljak 31. 8. 2020.

Uh, kako je Zoka ispreskakao novinare! Jednostavno im je sve argumente izbio iz ruku. Piskarala su ga uhvatila oko toga kako je najprije rekao da pajdi Ediju u Tiranu ide privatno, a kasnije da je posjet bio službeni. Zoka ih je ohladio odgovorom, rekavši kako se radilo o grešci! To, majstore! Ajmo dalje. Zašto nije bilo papirnatih dokaza o putu, dnevnica, zabilješki i sličnih tričarija. Zoka kaže da on štedi za domovinu i ne voli dnevnice. To, majstore! Dobro, a o čemu ste razgovarali, zanimalo je dosadnjakoviće? Ne moram vam reći, odgovorio je car, skočio na luftmadrac i nekamo otišao. Privatno ili službeno, javit ćemo kasnije.

Utorak 1. 9. 2020.

Pade Milo Đukanović! Što ćemo sada, ja ti jadna... Ode najveći prijatelj Hrvatske, ode naš suborac iz NATO-a, ode partner mnogih naših startup poduzetnika s rubova tržnica koji opskrbljuju ne baš bijelo tržište duguljastim proizvodima koji se stavljaju u usta i gore. Dobro, malo je slao braću i zemljake da pomognu srpskoj nejači koju su Dubrovčani bacali lavovima jedne davne dubrovačke jeseni i zime prije 29 godina, ali to smo zaboravili. Sve je to, kako bi Milo rekao, otišlo u dim... Uglavnom, tamo se sprema građanski rat, ali samo ako se Srbija zaželjela novog poraza.

Srijeda 2. 8. 2020.

Svjetski mediji bilježe zanimljiv fenomen u Hrvatskoj. Diljem naše zemlje ponosne porasla je prodaja lopatica. Danima su se novinari pitali zašto, a onda su uočili da oko kuća, mahom lošijih učenika, rastu male humke. Nakon prvih ekshumacija, u plitkim grobovima pronađeni su mobiteli, koji su prije toga usmrćeni batom za meso. Zabilježen je i stravično velik pad prodaje mobitela, pad prometa mobitelima, pa čak i štrajk beba u inkubatorima, kojima su mame obećale mobitel, a nisu im ga donijele. Stručnjaci tvrde da se taj zanimljiv društveni fenomen javio kao odjek afere s prisluškivanjem kninske kraljice i skromnih 250.000 stranica uzbudljiva mobitelskog romana koji sada iščitavaju tužitelji.

Četvrtak 3. 9. 2020.

Svi koji znaju Branimira Ćaletu kao velikog emotivca, nisu se začudili da je nakon saslušanja na splitskom sudu pobjegao mami i tati u zagrljaj. Jednostavno su ga ponijele emocije. Tako su ga ponijele i prije sedam godina, kada je u Ukrajini do smrti izudarao bivšu djevojku Anu Kitajevu, koja je čekala dijete s drugim mladićem. Bila je u osmom mjesecu trudnoće. Branimir ju je udario četiri puta rukom po licu, a onda nekim tvrdim predmetom još desetak puta. Istražitelji nisu mogli utvrditi o kojem se predmetu radi. Uglavnom, bio je masivan i imao metalnu podlogu. Onda ju je skinuo golu i sakrio ispod kreveta, pa je godinama lagao da s njezinin ubojstvom nema veze. Lani je sve priznao. Nadamo se da će i sutkinja pokazati emocije kada mu bude određivala kaznu. Emocije prema jednoj izmasakriranoj curi i njezinoj bebi.

Petak 4. 9. 2020.

Ne zna se tko je luđi! Pola godine živimo s koronom, a još nemamo pojma ni treba li nositi maske, ni kada će cjepivo, ni kako zaustaviti epidemiju. Svaki dan su nova pravila, a šou-program koji će nastati u ponedjeljak kada stotine tisuća klinaca uguramo u školske klupe s brnjicama, bit će posebna fešta. Normalno, ljudi su odlučili uzeti stvar u svoje ruke i organizirati Festival slobode, kojim prosvjeduju protiv Capakova terora. Festival će biti super. Toni Cetinski će pjevati, Dejo Lovren tehnicirati s loptom, tu je i alkar Denis Gugić, koji je zbunjen što je festival u subotu, a ne “usridu”, a Hamed će puštati spotove. Bit će super. Dođite!