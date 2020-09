Zoran Milanović: ‘Idiokracija je ići pred domove i govoriti da je korona mačji kašalj‘

Predsjednik Zoran Milanović u subotu je sa slovenskim kolegom Borutom Pahorom posjetio Spomen-groblje Kampor na Rabu nakon čega je komentirao situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj kao i prosvjed protiv propisanih mjera koji se istovremeno održavao u Zagrebu, piše N1.

- To je demokracija, no idiokracija je otići pred domove starijih osoba i govoriti kako je korona mačji kašalj. To sam vidio da rade, to je katastrofa. To što prosvjeduju protiv maski, to je u redu.

Treba biti discipliniraniji nego inače, držati razmak, ne skupljati se u većim skupinama i to će još neko vrijeme biti tako - kazao je predsjednik Zoran Milanović.

- Tu ima ljudi koji ne žele da im se ulazi u intimni prostor, a ima ljudi koji su s kolca i konopca. Korona je poput karijesa, to nije bezazlena bolest ako se ne tretira, ali ako se čovjek odgovorno ponaša i održava higijenu, bit će u redu i šanse da su nešto dogodi su jako male - kazao je.

Komentirajući dolazak u škole rekao je da su djeca i mladi su najmanje ugroženi.

- To je valjda jasno nakon pola godine. Kao što sam govorio da mi se čini da je švedski model najpametniji, i je. Djeca će se ponašati kako se ponašaju - impulzivno, ne pretjerano odgovorno, to je lijepo, dio je sazrijevanja i neće im se moći nametnuti strog režim. Bit će to dobro, vrijeme je da krenu u školu - kazao je.

Naglasio je da ne treba zaboraviti na velik broj stranaca koji se ljetos družio u Hrvatskoj zbog čega je i rast broja zaraženih logičan, piše N1.