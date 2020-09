Plenković poslao poruku Milanoviću: Drugi put kad ide u Tač, neka ne spominje mene i moju obitelj

Premijer Andrej Plenković komentirao je na pitanje novinara posjet predsjednika Zorana Milanovića Albaniji te se osvrnuo na njegovu današnju izjavu u kojoj je Milanović uspoređivao njegov put u Albaniju i put vladajućih u Finsku nazvavši to dernekom.

"Predsjednik očito ima neki problem, svaki put kad ima neki problem onda traži slamku spasa. Umjesto da se bavi svojim problemom, počinje se baviti drugim ljudima. Tako smo čuli od njega da spominje bivšu predsjednicu, pa govori, citiram, o nekom stranačkom derneku. Da ponovim ja sam u Finsku otišao na manje od 24 sata između užeg kabineta i sjednice Vlade uz najavu, uz sastanak s finskim premijerom, uz press konferenciju koja stoji na webu Vlade, i potom ostao na kongresu Pučke stranke.

Koristiti tu riječ dernek krajnje je nepristojno, neprimjereno i bezobrazno. Predlažem mu da se bavi svojim posjetom. Čovjek kaže idem u Albaniju ja kažem OK. To može biti državni, može biti službeni, može biti radni a može biti ljetni, prijateljski posjet na kojem nema suradnika, nema medija. To je njegov problem neka druge pusti na miru", kazao je Plenković.

"Neka tumači što je radio tamo. Mene uopće ne zanima zašto je on išao tamo. On ima sve pravo ići kuda hoće. Ja na takav žanr putovanja još nisam išao", dodao je.

Plenković je na kraju poslao predsjedniku još jednu poruku. "Drugi put kad ide u Tač, neka ne spominje mene i moju obitelj", kazao je.