Udruga Prijatelji životinja upozorila: 'Štraparijada se ne može održati bez patnje za životinje'

Udruga "Prijatelji životinja" oglasila se vezano uz, kako navodi, mučenje konja do kojeg dolazi na štraparijadama. Naime, ističe se kako je, nakon održanih štraparijada u Velikoj Gorici, kod Lonjskog polja i u Popovači, za sljedeći vikend najavljena štraparijada u Novoj Lipovici. "Prijatelji životinja prijavili su svaku od tih štraparijada Državnom inspektoratu, iznijeli dokaze o zlostavljanju konja i kršenju zakona, ukazali da je na tim događanjima nemoguće izbjeći patnju konja i zatražili da veterinarska inspekcija ne izda suglasnost za korištenje konja. Unatoč tome, Državni inspektorat odobrava prisiljavanje konja da vuku preteške trupce radi čistog profita i zabave, iako to nije hrvatski običaj i tradicija", navodi Udruga.

"I laiku je vidljivo da štraparijade nisu sport, već događanja na kojima su konji prisiljeni vući trupce i od dvije tone, izloženi muci. Bez obzira na manipulacije organizatora i vlasnika konja, koji često prikrivaju brutalnost metodama poput povlačenja za žvale umjesto bičevanja, nijedna štraparijada ne može se održati bez patnje za životinje. Patnja počinje već vezivanjem trupca za konja jer on ne može povući trupac a da pritom ne pati! Na doslovno svakoj štraparijadi vidimo da konji posrću od napora i svako malo moraju stati jer ne mogu dalje, no bol uzrokovana navlačenjem i povlačenjem žvala te uvjetovani strah od udarca, nastao kao rezultat ‘treninga’, podizanja ruke, deranja ili zamaha bičem, tjera ih da vuku dalje. Zabrinjavajuće je što inspekcija zatvara oči na činjenicu da je takvo tretiranje konja i prekršajno i kazneno djelo mučenja životinja”, upozorava Snježana Klopotan Kačavenda iz Prijatelja životinja.

Dodaje da su zgroženi što veterinarska inspekcija, iako prisutna na štraparijadama, dosad nije reagirala kako bi zaštitila konje: "Konji često staju, pokazuju znakove očite uznemirenosti, posrću, propinju se na stražnje noge, odbijaju nastaviti vući dalje trupac čija težina očito prelazi njihove fizičke mogućnosti. Vidljivo je da su izloženi ekstremnim naporima, a sve to u kombinaciji s bukom, povicima gomile i stresom zbog nepoznata okoliša, izaziva im ozbiljne fizičke i psihičke muke. Povlačenje konja za žvale dodatno pojačava njihovu patnju jer uzrokuje oštru bol u ustima i čeljusti konja zbog pritiska na jezik i desni, a u nekim slučajevima može dovesti do ozbiljnih ozljeda. Stoga nikakva regulacija štraparijada nije moguća – one moraju biti potpuno zabranjene jer im je bit zlostavljanje konja!”

Zakon o zaštiti životinja, kako naglašavaju iz Udruge, propisuje da je zabranjeno životinjama nanositi bol, patnju i ozljede, namjerno ih izlagati strahu i bolestima, koristiti sredstva kojima se u obliku kazne utječe na njihovo ponašanje, udarati ih, ubadati, stiskati, natezati ili im savijati dijelove tijela. Također, Zakon zabranjuje koristiti životinje za natjecanja "ako ih se pri tome prisiljava na ponašanje koje kod životinja izaziva bol, patnju, ozljede ili smrt”.

"Osim toga, štraparijade uključuju i ilegalno klađenje sa zaradama po desetke tisuća eura, što je također u nadležnosti Državnog inspektorata, koji sve to tolerira umjesto da spriječi i sankcionira nezakonito stjecanje profita, i to još na štetu životinja. Konj koji pobijedi prodaje se za višestruko veće novce nego što je bio kupljen jer pobjedniku poraste cijena na do 10 tisuća eura. Zlostavljači na takva dva-tri konja godišnje, koje jeftino kupe i skupo prodaju, zarade godišnju ili dvogodišnju plaću. Poslušno ponašanje konja na štraparijadama rezultat je brutalnih metoda treninga uključujući batinanje i zastrašivanje, što vlasnici konja i sami priznaju", navode iz Udruge te dodaju:

"Smisao štraparijada je izazivanjem boli natjerati konje da povuku trupce. Stoga svaka štraparijada krši Zakon o zaštiti životinja, a nanošenje životinji nepotrebne boli i izlaganje nepotrebnim patnjama kazneno je djelo za koje je predviđena kazna zatvora do dvije godine, odnosno do tri godine ako je kazneno djelo počinjeno iz koristoljublja, što je upravo slučaj sa štraparijadama. Dužnost je veterinarske inspekcije zaštititi konje od zlostavljanja odbijanjem izdavanja suglasnosti za njihovo korištenje u štraparijadama."