Odakle Trumpu ideja da Haićani jedu kućne ljubimce? Možda je vidio ove snimke

Dužnosnici u Springfieldu, Ohio, rekli su kako nisu primili nikakva vjerodostojna izvješća o haićanskim imigrantima koji otimaju i jedu kućne ljubimce, unatoč mnogobrojnim tvrdnjama na društvenim mrežama koje su pojačali bivši predsjednik Donald Trump u nedavnoj debati, te republikanski potpredsjednički kandidat JD Vance na X-u i drugi. Pozivanje na tvrdnju, u kojoj se navodi da haićanski migranti jedu mačke, kao i patke i guske, prikupilo je milijune pregleda na X-u, a Vance, republikanski senator iz Ohija, rekao je da je ranije pokrenuo pitanje imigranata s Haitija "koji izazivaju kaos po cijelom Springfieldu," dodajući, "Izvješća sada pokazuju da su ljudima oteli njihove kućne ljubimce i pojeli ih ljudi koji ne bi trebali biti ovdje."

Trump je ponovio neutemeljenu tvrdnju u utorak navečer u raspravi s demokratskom kandidatkinjom potpredsjednicom Kamalom Harris. "U Springfieldu jedu pse - ljude koji su došli, jedu mačke. Jedu - jedu kućne ljubimce ljudi koji tamo žive i to je ono što se događa u našoj zemlji, i to je šteta", rekao je Trump. Kada je ABC-jev voditelj David Muir odgovorio da gradske vlasti to osporavaju, Trump je inzistirao da je vidio ljude koji to govore na televiziji. Njegovi komentari doveli su do trenda na društvenim mrežama iznjedrivši tisuće postova u kojima se raspravlja o lažnoj tvrdnji.

I utjecajni senator Ted Cruz i Elon Musk, vlasnik X-a, objavili su u ponedjeljak na društvenim mrežama istu tvrdnju. Cruz, teksaški republikanac, objavio je meme na X-u koji prikazuje dvije mačke koje se drže jedna za drugu, s tekstom koji glasi "Molim vas, glasajte za Trumpa kako nas haićanski imigranti ne bi pojeli." No, gradski glasnogovornik Springfielda rekao je za CBS News da "nema vjerodostojnih izvješća ili konkretnih tvrdnji" o tome da su migranti ozlijedili kućne ljubimce. "Kao odgovor na nedavne glasine o navodnim kriminalnim aktivnostima imigrantskog stanovništva u našem gradu, želimo pojasniti da nije bilo vjerodostojnih izvješća ili konkretnih tvrdnji da su kućni ljubimci ozlijeđeni, ozlijeđeni ili zlostavljani od strane pojedinaca unutar useljeničke zajednice", rekla je Karen Graves.

Iako nije moguće reći odakle potječe tvrdnja, Springfield News-Sun je izvijestio da bi mogla biti povezana s viralnom objavom u lokalnoj Springfieldskoj Facebook grupi. U objavi na Facebooku osoba kaže da je prijateljica susjedine kćeri izgubila mačku i kasnije ju je pronašla kako visi na grani u blizini kuće susjeda s Haitija, piše Springfield News-Sun. Snimke zaslona objave kruže X-om i drugim platformama skupljajući tisuće lajkova i pregleda. Lokalnoj policiji taj incident nije prijavljen. No neki korisnici društvenih medija podijelili su snimke policijskih kamera nepovezanog incidenta u kojem je žena iz Ohija optužena da je ubila i pojela mačku u Cantonu, gradu udaljenom oko 270 kilometara od Springfielda.

Some social media posts present, opens new tab bodycam footage of a woman’s arrest in Canton, Ohio, for killing and eating a cat to support the online narratives but Canton police spokesperson Dennis Garren said in an email: “The suspect in this case is not a Haitian immigrant,”… pic.twitter.com/zfIme1xoZH — BDᴜʙCᴀʟɪ⚡️ (@BDubCali) September 11, 2024

Dana 16. kolovoza, žena u Ohiu uhićena je i optužena za okrutnost prema životinjama nakon što je navodno ubila mačku tako što ju je zgazila i potom pojela pred više svjedoka. Prema policijskom izvješću, policajci tvrde da je Allexis Ferrell "nogom razbila mački glavu i zatim počela jesti mačku". Lokalna policijska uprava objavila je i snimke uhićenja 27-godišnjakinje. Društvenim mrežama ubrzo su počele kružiti glasine da je imigrantkinja. Međutim, ovaj incident u Cantonu nema nikakve veze s lažnim tvrdnjama koje kruže o haićanskim imigrantima u Springfieldu. Prema izvješćima, Ferrell nije imigrant s Haitija, već američka državljanka. Rođena je u Ohiju i završila je srednju školu Canton McKinley 2015. godine te da u Ohiu živi najmanje 18 godina. Optužena je za prekršaje vezane uz kućne ljubimce, okrutnost prema životinjama i nedolično ponašanje.

Fotografija Afroamerikanca koji drži gusku i kreće se po danu ulicom također se naširoko dijeli na društvenim mrežama, a neki ljudi tvrde da je to dokaz da imigranti s Haitija jedu guske u Springfieldu. CBS News razgovarao je s čovjekom iz Ohija koji je snimio fotografiju. Želi ostati anoniman iz sigurnosnih razloga, jer je dobio prijetnje nakon što je fotografija postala viralna. Rekao je da je snimio fotografiju 28. srpnja i objavio ju na Redditu u podredidima Ohio i Columbus jer "inače ne vidite tipa koji hoda ulicom s guskom". Slika nije iz Springfielda. CBS News je potvrdio da je slika snimljena u Columbusu.

Musk je odgovorio "!!" na članak objavljen na X-u koji je sadržavao sliku. Fotografiju je također objavio X račun End Wokeness, koji ima povijest objavljivanja sadržaja kritičnog prema migrantima, gdje je pogledana gotovo 5 milijuna puta. Leann Castillo, izvršna direktorica parka okruga Clark County, rekla je da "nema dokaza ili izvješća" o tome da ljudi jedu kućne ljubimce ili divlje životinje u parkovima okruga Clark. "Ljudi su nas kontaktirali da se raspitaju, ali nemamo nikakvih saznanja da se to događa", rekao je Castillo.

Korisnici društvenih medija također dijele uznemirujući video gdje osoba tamnije boje kože uzima mačića, te mu zubima trga grlo i pije krv dok je mačić u agoniji. No, snimka pokazuje jasno i okolinu u kojoj je nastala, tipičnu za siromašne karipske države. Neki su je locirali u Haiti, ali to još nije sa sigurnošću potvrđeno. No, sigurno je da ta uznemirujuća snimka nije nastala u Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Screenshot

Inače, Springfield, grad s nešto manje od 58.000 ljudi, bilježi veliki porast migranata koji stižu u grad u posljednjih nekoliko godina što izaziva i određene konfrontacije. Procjenjuje se da postoji između 12.000 i 15.000 migranata u okrugu Clark u Ohiju, a više od 10.000 dolazi s Haitija, prema lokalnim dužnosnicima. Sam okrug Clark, prema popisu iz 2020., brojao je 136.001 stanovnika.

