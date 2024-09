U Zagrebu prolom oblaka, stigla promjena vremena: Upaljeni meteoalarmi, evo kad temperature naglo padaju

Dio zemlje se jutros probudio uz grmljavinu i kišu. Meteorolozi su i predviđali kako će danas lokalno će biti i obilnih pljuskova s grmljavinom. "Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Umjereno do jako jugo i jugozapadnjak u Dalmaciji će okretati na sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu će popodne zapuhati bura i jačati. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 26 °C. No poslijepodne na kopnu osjetni pad temperature zraka", navodi DHMZ. "U subotu će na istoku Hrvatske doći do jačeg naoblačenje s kišom. Ponegdje će biti i grmljavine te obilnije oborine, već ujutro u zapadnoj Slavoniji, a potom i drugdje. Zapuhat će većinom umjeren sjeverni vjetar te će danju osvježiti, uz pad temperature zraka i za oko 10 °C", prognzirao je za HRT Tomislav Kozarić, dip. ing. iz DHMZ-a.

Zbog svega je upaljen i meteoalarm, cijela Hrvatska je u žutom, dok je za Kvarner za danas oglašeno narančasto upozorenje.

U nedjelju na Jadranu većinom sunčano. U unutrašnjosti još u noći i rano ujutro pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, osobito na istoku Hrvatske, zatim razvedravanje sa zapada. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na moru jaka, na udare i olujna bura, a podno Velebita prijepodne i orkanski udari. Najviša dnevna te,peratura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 25 °C.

Nakon nekoliko stabilnijih, ali ne pretoplih dana kakav je bio petak kad je ponegdje bilo i 30 stupnjeva, nova promjena vremena stiže nam u četvrtak, s puno novih oborina. "U danima koji slijede na Jadranu pretežno sunčano i svježije, osobito ujutro. Jaka bura s olujnim udarima u nedjelju će zapuhati duž cijele obale, potom slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Već u utorak će opet zapuhati jugo, najprije na sjevernom dijelu, uz porast vjerojatnosti za novu kišu.

Na kopnu u nedjelju sa zapada prestanak kiše i postupno razvedravanje, potom sunčanije. Vjetar će oslabjeti te će biti hladnije, osobito u jutarnjim satima. U ponedjeljak i utorak ujutropo kotlinama, uglavnom gorske Hrvatske, može biti i slabog mraza i magle.", prognzirao je

