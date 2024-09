Stranac pojeo jesenski mrazovac pa se otrovao, spašavao ga HGSS: Evo s kojom biljkom ga je zamijenio

Strani državljanin član planinarske grupe u petak je na Velebitu pojeo otrovni jesenski mrazovac, zamijenivši ga s medvjeđim lukom, dobio je simptome trovanja te je prevezen Helikopterskom hitnom medicinskom službom s Krka u KBC Rijeka, doznaje se od pročelnika HGSS-a. Iz riječkog KBC-a Hini su večeras rekli da je pacijent primljen u Objedinjeni hitni bolnički prijam, u obradi je i trenutno je stabilno.

Pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) rekao je Hini da prema informacijama koje su ranije dobili iz KBC Rijeka, pacijent prilikom primanja nije bio u dobrom stanju te vjerojatno ne bi preživio da nije bilo spašavanja helikopterom, budući da bi zemaljskim putem spasiocima trebalo pet sati da dođu do lokacije i još najmanje toliko da stignu do bolnice s unesrećenim.



"Grupa planinara, stranih državljana na području južnog Velebita blizu lokacije Miljkovića peć, zatražila je pomoć jer je jedan planinar pojeo biljku jesenski mrazovac koja je slična medvjeđem luku te je došlo do simptoma trovanja - mučnine, povraćanja, malaksalosti, povišene tjelesne temperature te je zatražena pomoć preko 112", rekao je Brozičević. Naglasio je da trovanja mrazovcem nisu rijetkost, ali su češća u proljeće.



"Kada smo dobili dojavu pozvali sumo našom standardnom procedurom HRZ-a da se iz Divulja krene u helikoptersku akciju, ali zbog loših vremenskih uvjeta nije bilo moguće", rekao je Brozičević. Objasnio je da su zbog hitnosti situacije i nepristupačnog terena, aktivirali tim Helikopterske hitne medicinske službe s otoka Krka i uz nepovoljne uvjete posada je uspjela doći na lokaciju.

POVEZANI ČLANCI:

"Srećom blizu unesrećenog bila je mala livada, ali dovoljna da se helikopter spusti i ukrca unesrećenog u helikopter i preveze ga u KBC Rijeka", rekao je pročelnik HGSS-a. U Hrvatskoj raste nekoliko vrsta mrazovca, od kojih je najčešći jesenski mrazovac. Pripada skupini otrovnih ljekovitih biljaka. Raste na vlažnim travnjacima od nizinskih do planinskih područja kopnene Hrvatske, a cvate krajem ljeta cvjetovima sličnima šafranu. Sadrži vrlo otrovan alkaloid kolhicin. HGGS upozorava ljude da budu oprezni pri sakupljanju i konzumaciji šumskih plodova. Brozičević je naglasio da jesenski mrazovac, ljudi često znaju zamijeniti s jestivim medvjeđim lukom.