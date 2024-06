Krizno stanje na Rebru još traje: Stotinjak stručnjaka pokušava riješiti problem

Klinički bolnički centar Zagreb bio je noćas meta hakerskog napada, zbog čega su bili prisiljeni isključiti svoje sustave. HRT doznaje da je u tijeku sastanak kriznog stožera KBC-a Zagreb. Problem s kojim se suočavaju cijelo vrijeme nije još riješen, a na njemu radi stotinjak stručnjaka.

Poremećeni rad bolnice

Pomoćnik ravnatelja KBC Zagreb Milivoj Novak održao je u jutarnjim satima konferenciju za medije, gdje je iznio detalje kibernetičkog napada. - Sve funkcionira. Malo teže, ali funkcionira. Preglede će svi obaviti. Problem je u tome što duže traje printanje nalaza. Laboratorij radi normalno, ali je ljudima malo teže - kazao je ranije pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Na pitanje o tome što bi mogao biti motiv, navedeno je kako on nije poznat i kako će policija provesti istragu. .

- Ne sjećam se jesmo li imali kibernetički napad. Mi smo o tome razmišljali i radili smo o tome jako puno. Kibernetički napadi se događaju svugdje. Ako mogu ući u Pentagon, mogu i kod nas. Strah o tome da se može dogoditi kibernetički napad, postoji već dugo vrijeme kod nas. Nije bilo pitanje hoće li se dogoditi, već kad će se - ustvrdio je pomoćnik ravnatelja KBC-a Na pitanje o mogućem curenju podataka, tu mogućnost je kategorički odbacio.

Pročelnik hitnog prijma Ivan Gornik otkrio je za HRT kako funkcionira njihov sustav nakon što su ih hakirali. - Nama jako puno sustava na koje mi računamo u redovnom radu ovisi o tim mrežnim servisima, čak i banalne stvari, poput printanja nalaza. Konkretno, ne možemo dobiti radiološki nalaz, možemo poslikati pacijenta, ali ne možemo doći do nalaza, moramo ga pisati ručno, objasnio je i dodao kako će dio pacijenata pokušati preumjeriti u druge bolnice.

Cyber stručnjak Marko Gulan analizirao je hakerske napade na zdravstvene ustanove. "Bolnice u svojim IT sustavima imaju osobne podatke pacijenata koje se vrlo lako mogu prodati za dobar novac na dark webu. To su podaci poput imena, prezimena, OIB-a i zdravstvenog stanja pacijenta. U najcrnjem scenariju ti se podaci mogu upotrijebiti u trgovini organima. Ako imate nekoga tko je bogat, bolestan i imate pristup tim podacima....", naveo je Gulan za Večernji list opisujući scenarije koji se doimaju kao da su iz najgorih noćnih mora, no nisu daleko od stvarnosti. Više o tome što je rekao, pročitajte OVDJE.

Podsjećamo, iz bolnice su jutros poslali priopćenje o napadu. "Obaviještavamo vas da je danas, 27. lipnja 2024. godine u jutarnjim satima, došlo do kibernetičkog napada na sustave Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Iz navedenog razloga primorani smo isključiti sve sustave zbog dodatnih provjera te ćemo iste vraćati u produkciju kada se uvjerimo u njihovu sigurnost i ispravnost. Navedena situacija neće ugroziti bolesnike u KBC-u Zagreb", stoji u priopćenju KBC Zagreb.