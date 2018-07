U Srbiji opet ključa: 'Crna Gora i od NDH gora'

U Srbiji i oko nje opet se nešto kuha. No, nije li tako uvijek, da se u Srbiji nešto događa, a isto tako kao i uvijek treba ta događanja gledati u odgovarajućem kontekstu.

Burno je tamo posljednjih dana. Najprije je jednog od najutjecajnijih Albanaca, ministra vanjskih poslova u kosovskoj vladi Behgjeta Pacollija na Sandžak, u Novi Pazar, pozvao vođa tamošnjeg Nacionalnog vijeća Bošnjaka Sulejman Ugljanin, bivšeg ministar u srbijanskoj vladi, na raspravu “Proces uspostavljanja regionalne stabilnosti i suradnje na Balkanu”. Beograd je uskratio dozvolu za takav posjet.

Neuspjeh u Bruxellesu

Pacolli je izjavio i kako su ga iz Bruxellesa pritiskali da tamo ne ide, a dodao je i da će ići samo uz dozvolu Beograda, a ne kao direktor srbijanskog ureda za Kosovo i Metohiju. Marko Đurić rekao je kako je Pacolli na Kosovo stigao “planinskim putovima koje ne poznaje”.

Jučer je to prokomentirao i sam Aleksandar Vučić, koji je Sulejmanu Ugljaninu poručio: “Nema, Suljo, za tebe fotelje, džabe ti sve bilo!” A Ugljanin odgovara: ”Vučić je samo privremeni predstavnik vlasti Srbije dok se ne završe pregovori s Kosovom.”

Onda je prekjučer javnost istočnih susjeda uzbunio patrijarh Irinej ocijenivši kako je položaj Crkve u Crnoj Gori “lošiji nego u vrijeme Osmanlija”, a da je status Srba “gori nego u doba Nezavisne Države Hrvatske”. Odgovorio mu je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji gaji dobre odnose s Aleksandrom Vučićem: “Irineju, povucite svoje riječi!”

– Ovo je prvi put da Vučić ima otpore unutar same Crkve. Za te otpore, koji su sada počeli, ljudi bliski Vučiću smatraju, iako to neće javno reći, da su potaknuti iz same Rusije. Rusija je, naime, trenutačno gubitnik na Balkanu, prije svega u Makedoniji. Oni su vrlo otvoreno podržavali vladu Gruevskog, a ta je vlada postigla gotovo nemoguće – poziv za pridruživanje NATO-u – kaže beogradski analitičar Žarko Korać, koji ističe i veliku aferu u Grčkoj, gdje je tamošnja vlada protjerala dvojicu ruskih diplomata sa zabranom zamjene te izravno rekla kako je Rusija otvoreno pomagala onaj dio Grčke pravoslavne crkve koji je protiv sporazuma s Makedonijom o novom imenu.

– Pogledajte i Dodika, koji upravo želi poništiti rezoluciju o Srebrenici u Skupštini koja je tu rezoluciju i donijela. Znači, zaoštravanja su svuda gdje Rusi imaju utjecaja – komentira Korać te dodaje kako je ono što je Irinej rekao o Crnoj Gori nikako Vučiću ne ide u prilog jer ispada da on ne brani dovoljno Srbe.

– Također, posljednja se runda pregovora s Kosovom u Bruxellesu završila vrlo neuspješno, odnosno Vučić se vratio s protokolarnim porukama poput “neće biti rata” i “pregovori se sigurno nastavljaju” – kaže Žarko Korać.

Što se Ugljanina, pak, tiče, on radikalizira bošnjačko nacionalno tijelo jer se bliže izbori za nacionalna vijeća.

– Tako treba gledati događaj s Pacollijem. Njegove ambicije ne idu dalje. Sve što spominjemo loše je za Vučića, u politici se karte miješaju, a sada su Vučiću podijeljene one loše. No, prilično sam siguran da on neće odustati od svoje politike jer nema alternativu. Na tamnoj je strani već bio i zna da bi tamo bio dugoročno gubitnik – podsjeća Korać.

Fenomen Trump

Stvari se na Balkanu kompliciraju jer fenomen Trump ima ozbiljnu posljedicu. Ako se pomnije prate njegove izjave, stječe se dojam da on više nema interesa za Europu, s njom dapače ulazi u trgovinski rat, dao je neke neobične izjave o NATO-u, na veliko zaprepaštenje i izjavu o Crnogorcima kao agresivnim ljudima, što je uvreda za Crnu Goru.

– Izgleda da Amerika nema nekog interesa za Balkan, no jedina ima dovoljno političke snage da napravi pritisak na ovdašnje aktere kao što su Vučić i Thaçi. Pri tome je također i slučaj da je kosovska vlada vrlo slaba, praktično manjinska, koju podržavaju Srbi, pa je na snazi stalna politička borba među albanskim političarima na Kosovu. Ispada da je Trump dao otvorene ruke Putinu na Balkanu, posljedica čega su i posljednja zaoštravanja – zaključuje profesor Korać.