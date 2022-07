ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

U SDP-u i Mostu iznenađeni ostavkom Marića, DP: To je loš znak

Odlazi na pola mandata, kada su gospodarski pokazatelji još relativno dobri, no mislim da dolazi puno teže vrijeme pa je možda htio izbjeći to stanje i odgovornost koju to nosi, kaže Bartulica