Trump uputio Rusiji dosad najžešću prijetnju, stigao mu odgovor iz Moskve: 'Ne želim vam nauditi'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je u srijedu pozvao Moskvu da postigne dogovor s Ukrajinom, poručivši da neće imati drugog izbora već da Rusiji i ostalim umiješanim zemljama uvede poreze, carine i sankcije. "Vrijeme je da postigne dogovor. Ne želim nauditi Rusiji. Volim ruski narod i uvijek sam imao jako dobar odnos s predsjednikom Putinom", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ubrzo je zamjenik ruskog veleposlanika pri UN-u Dmitrij Poljanski odgovorio na prijetnje. "Nije u pitanju samo okončanje rata. To je prije svega pitanje rješavanja uzroka ukrajinske krize", rekao je za Reuters pa nastavio: "Moramo vidjeti što Donaldu Trumpu znači 'dogovor'. On nije odgovoran za ono što SAD radi u Ukrajini od 2014. godine, čineći je antiruskom i pripremajući ih za rata s nama, ali sada ima priliku zaustaviti ovu zlonamjernu politiku."

SAD je već u nekoliko navrata uveo sankcije i embarga na uvoz iz Rusije koji se znakovito smanjio, s 4,3 milijarde dolara od siječnja do studenoga 2023. na 2,9 milijardi u istom razdoblju 2024. U proizvodima koje SAD uvozi posebice se ističu metali i umjetno gnojivo.

Tijekom predsjedničke kampanje Trump je obećao da će zaustaviti rat u Ukrajini "za 24 sata", a od svoje inauguracije u ponedjeljak 78-godišnji republikanac je krenuo s pritiskom na svog ruskog kolegu. Nekoliko sati nakon polaganja zakletve, Trump je rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij želi postići dogovor, ali da ne zna želi li to i Putini. - Zelenskij mi je rekao da želi postići dogovor, ne znam želi li i Putin (...) možda ne. Mislim da bi trebao to učiniti, u suprotnom uništava Rusiju - rekao je Trump aludirajući na srozavanje ruskog gospodarstva i inflaciju. Trump je u više navrata rekao da se sprema za susret s Putinom, ali nije rekao kada bi do njega moglo doći.

U međuvremenu dvije zaraćene strane pokušavaju učvrstiti svoje pozicije dok čekaju kako bi više saznale o Trumpovim stvarnim namjerama. SAD je daleko na prvom mjestu što se tiče vojne pomoći Ukrajini, a Trump smatra da je Europska unija trebala više sudjelovati u financiranju ukrajinske obrane. Prozvana Europa odmah je odgovorila, neki misle da daju dovoljno, a drugi da su veća izdvajanja za obranu jedini način da se stari kontinent obrani od zla i prijetnje koji stižu iz Rusije.

- Vrijeme opuštanja je gotovo i to svi znamo. Ako danas predsjednik SAD-a govori što trebaju učiniti Europa i ostali američki saveznici, ako kaže da trebaju preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost, pokušajmo tomu pristupiti kao pozitivnom izazovu - rekao je poljski premijer Donald Tusk.

