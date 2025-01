U popularnoj zagrebačkoj grupi već se nudi usluga prijevoza do Brežica, poznata i cijena: 'Ako bude zainteresiranih...'

U popularnoj Facebook grupi Zakaj volim Špansko već se danima raspravlja o cijenama hrane u hrvatskim trgovinama. Koliko koštaju omekšivači, mlijeko, kiselo vrhnje i ostali proizvodi tema su rasprava svakodnevno, a posebice se komentira i koliko ti isti proizvodi koštaju u Brežicama, slovenskom pograničnom mjestu od kojeg su Zagrepčani udaljeni ni sat vremena vožnje.

S obzirom da je Špansko kvart na zapadu grada, to ujedno znači da je čak i bliže Brežicama i tamošnjim trgovinama za koje se navodi da su cijene itekako niže. Jedan 'susjed' iz Španskog tako je odlučio iskoristiti priliku te odlučio ponuditi uslugu prijevoza do Brežica i nazad.

- Poštovani susjedi, nudim uslugu prijevoza ponedjeljak i utorak do spara, Lidla, Hofera, Eurospina u Brežicama(SLO). 15€ po osobi. U cijenu uključen prikup osoba s početnog stajališta, čekanje do završetka kupnje i prijevoz do vaše lokacije gdje stanujete. Mogućnost prijevoza 3-4 osobe. Vrijeme polaska u ponedjeljak 10:00h ujutro, utorak 10:00h ujutro. Ukoliko bude više zainteresiranih možemo dogovoriti i dodatne termine - stoji u oglasu koji je objavljen na grupi.

Ovo putovanje, provjerili smo na stranici Michelin Route, od Španskog pa do Brežica traje niti pola sata u jednom smjeru. A svatko tko će otići do Brežica, u ovotjednom katalogu Hofera moći će kupiti svinjske odreske od jedne kile za 5,29 eura, losos od 250 grama za 4,59 eura, tunu u konzervi za 1,19 eura, mortadelu za 1,29 eura...

>> FOTO Evo kako je prošao prvi dan bojkota tri lanca: Arena i danas poluprazna, neke trgovine kao i inače