Hrvati pokazali zube trgovcima, ali ne i ugostiteljima: Bojkot ipak ne vrijedi za kafiće

Neka Hrvatska danas stane. Ti odlučuješ, glasila je poruka – no revoltirani potrošači, ovoga puta i ne samo protiv trgovaca, nisu ponovili uspjeh prošlog petka (24. siječnja) kada je samo u trgovini na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala (G47), registriran pad prometa od 53%, te manji broj izdanih računa za 44%. No u odnosu na 'normalne' petke, ni današnje brojke nisu zanemarive. Nakon još jedne organizirane akcije bojkota zbog visokih cijena i novih poskupljenja na koju je građane diljem Hrvatske pozvala nezavisna potrošačka FB platforma Halo, inspektore danas je, naime, u toj djelatnosti do 15 sati fiskalizirano 18% više računa (1,6 milijuna), kojih je iznos bio 15% veći nego petak ranije, kad je zbog bojkota promet trgovaca u maloprodaji bio 20 milijuna eura.

Ipak, u odnosu na petak, 17. siječnja, do 15 sati broj računa jučer je bio manji za 31%, a iznos za 42% (a tada je ostvaren promet od 34,4 mil. eura). U svim djelatnostima fiskalizirano je pak 3,6 milijuna računa za 54,4 mlijuna eura, što je u odnosu na petak, tjedan ranije, 11% više po objema stavkama, a u odnosu na petak od prije dva tjedna računa je manje za 21%, a iznos za 23%. Dan ranije počelo je, podsjetimo, bojkotom kupnje u Lidlu, dm-u i Eurospinu, kao i svih deterdženata, voda i gaziranih pića u trgovinama na tjedan dana, do srijede. Današnji 'crni petak' obuhvatio je pak sve robe i usluge – od trgovaca, drogerija i šoping centara do benzinskih pumpi, pekarnica, dostavljača, banaka, teleoperatora, turističkih agencija, ugostitelja, kafića...

Trgovine duž zagrebačke Ilice danas su uglavnom zjapile prazne, isto tako i poslovnice banaka i teleoperatera u užem centru, no zato su konobari imali pune ruke posla, kažu, i više nego inače, jer brojni su Zagrepčani prvu jutarnju kavu ipak odlučili popiti u omiljenom kafiću. U podužim redovima čekalo se i u pekarama u blizini Jelačić-placa, a na putu od zapadnog dijela grada do centra, zavirili smo i na nekoliko benzinskih crpki, gdje su se nizali automobili. Parkiralište Retail parka Branimirova također je zjapilo prazno, ni natpisi o sniženjima nisu pomogli. U obližnjim Plodinama tek nekoliko kupaca, u Kauflandu na Ravnicama gužva, kao i u kafiću u sklopu trgovine. Slično je bilo i ostatku Hrvatske. Prema dojavama građana, u Splitu se nije kupovalo ni u Pepcu, Jysku, Bipi, svega nekoliko ljudi kupovalo je u Konzumu na Sirobuji, no na rivi je u kafićima oko podne teško bilo naći slobodan stol. Potrošački bojkot na koji je potaknula platforma Halo, inspektore proširio se i na regiju – BiH, Crnu Goru, Srbiju, Sjevernu Makedoniju s porukom "zatvorite novčanike".

Vlada je na dašnjoj sjednici donijela odluku i o maksimalnim cijenama 70 proizvoda koje je predstavila dan ranije. Kod 30 'starih' proizvoda ima korekcija za toaletni papir, jabuke i hrenovke – no kod njih i dalje vrijede stara pravila, odnosno ista cijena za svaku od tih kategorija neovisno o proizvođaču. Na listi novih 40, gdje je više mesnih i mliječnih prerađevina, kruh, dvopek, te više vrsta povrća poput poriluka, kelja i kupusa, vrijede pak druga pravila.

Prema inicijativi koja je došla iz Fortenove, trgovci dužni osigurati najmanje jednu vrstu artikla iz iste kategorije proizvoda po najvišoj utvrđenoj cijeni, a ako njega ponestane obavezni su uvrstiti neki drugi. Prijašnja mjera Vlade, koja se odnosila na 30 proizvoda, na neki je način onemogućila konkurenciju, a određeni su proizvodi nestali s polica. Usto moraju na jasan, vidljiv i čitljiv način istaknti vizualnu identifikacijsku oznaku uz maloprodajnu cijenu, na ulazu u prodajni objekt ili u dućanu i plakat s proizvodima i cijenama odabranih artikala, dok svi prodajni objekti veći od 400 kvadrata moraju imati i zasebne police/dijelove u prodajnim prostorima za zamrznute namirnice.

Pšeničnom kruhu, nezapakiranom, najviša moguća cijena bit će 1,50 eura, palente (400-500 g) 0,95 eura, peciva kajzerice 0,13 eura, ječmene kaše (1 kg) 1,30 eura, grisa (1 kg) 1,10 eura, tjestenine (penne i fusilli, 400-500) 1,19 eura, 500 g corn flakesa 2,19 eura, 1 kg pancete 11,90 eura, čajna pašteta od 95-100 g do 0,95 eura, smrznutog filea oslića (400-500 g) 4,80 eura, maslaca (250 g) 2,99 eura, kave mljevene (400-500 g) 6,79, poriluka (1 kg) 1,99 eura, kelja (1 kg) 1,67 eura, kupusa (1 kg) 0,79 eura... – Smatramo da je odluka dobra, da su proizvodi pogođeni i da se pomaže najugroženijima – rekao je premijer Andrej Plenković.

Najavljen je i veći angažman Državnog inspektorata i AZTN-a, a da su neki trgovci shvatili poruku i Vlade i potrošača, govori i činjenica da je nakon najave Konzuma koji je dan ranije najavio sniženje i zaključavanje cijena 250 proizvoda od subote na oko 10%, a nekih i više od 30% do lipnja, i Kaufland odlučio po treći put u godini dana, kako tvrde, sniziti cijene više od 1000 proizvoda od 5. veljače.

Zbog, kako tvrdi, "ozbiljne zabrinutosti oko trenutačnih tržišnih okolnosti koje negativno utječu na potrošače, a samim time i na njihove zaposlenike" te ugled njihove tvrtke, trgovački lanac Tommy je svojim dobavljačima odaslao pismo kako su daljnja povećanja cijena neprihvatljiva te da od 1. veljače ne prihvaća cjenike s novim poskupljenjima. Dapače, očekuju da vrate cijena na razinu od 31. prosinca 2024., inače si dozvoljavaju pravo da njihove proizvode maknu s polica. Za domaće proizvođače koji prodaju svoje proizvode u RH i na drugim tržištima očekuju pak, među ostalim, "da ujednače cijene", odnosno da cijene na domaćem tržištu smanje na razinu izvoznih kako bi i posljedično i oni mogli sniziti te cijene i izbjeći slučajeve u kojima je domaći proizvod jeftiniji na policama u susjedstvu.

