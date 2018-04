'U ponedjeljak potpisivanje ugovora s Kinezima o gradnji Pelješkog mosta'

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u utorak je najavio kako će idućeg ponedjeljka Hrvatske ceste potpisati ugovor s kineskim konzorcijem China Road and Bridge Corporation za gradnju Pelješkog mosta, sukladno ponuđenoj cijeni od 2,08 milijardi kuna.

"U ponedjeljak će biti potpisivanje ugovora i za izvođenje Pelješkog mosta i za nadzor, jer su oba postupka privedena kraju. U prvom postupku, nakon osiguranja bespovratnih sredstava za izgradnju čitavog projekta cestovne povezanosti s južnom Dalmacijom, a onda i Pelješkog mosta, izjavljena je žalba državnoj komisiji, ona je odbijena i za nas je postupak pravomoćan. Hrvatske ceste će u ponedjeljak potpisati i taj ugovor i ugovor za nadzor gradnje", izjavio je Butković gostujući u Dnevniku HTV-a.

Za nas su sve stvari privedene kraju, vidjet ćemo kako će se stvar odvijati na sudu

Upitan može li tužba austrijskog Strabaga Upravnom sudu na odluku o izvođaču radova na Pelješkom mostu usporiti početak radova, ministar je odgovorio kako ne može komentirati sudske tužbe i procese.

"Međutim, jučer sam rekao da bi, što se tiče zaustavljanja gradnje Pelješkog mosta, to pitanje trebalo postaviti svim stanovnicima Dubrovačko-neretvanske županije, znamo kakav bi njihov odgovor bio. Prema tome, kakav bih ja bio ministar u Vladi RH, kakav bi bio dobronamjeran građanin ove zemlje kada bi se zalagao da se zaustavi izgradnja Pelješkog mosta", kazao je.

O tome kada bi trebala početi gradnja mosta Butković je rekao kako će nakon potpisa ugovora proteći "određeni period" dok se ne organizira gradilište. "Za nas su sve stvari privedene kraju, a ovo što se tiče suda, vidjet ćemo kako će se ta stvar odvijati u samom sudskom postupku", istaknuo je.

Butković: Krajem ove ili početkom 2019. odgovor o novom modelu naplate cestarine na autocestama

Butković je najavio kako će njegovo ministarstvo početkom svibnja odabrati konzultante za primjenu novog modela naplate cestarine na autocestama, a krajem ove ili početkom ove godine trebali bi znati i odgovor na pitanje kakav bi to bio novi model i sustav naplate.

Upitan hoće li to utjecati i na cijenu cestarine, odgovorio je kako je cilj ministarstva restrukturirati tvrtke u cestarskom sektoru, povećati im prihode i smanjiti rashode te troškove održavanja, privući vozila na autoceste te, drugim riječima, smanjiti visinu cijene naplate.

Ne slaže se s onima koji se zauzimaju za ukidanje naplate na pojedinim dionicama, autocesta, što predlažu i neki njegovi prethodnici.

"Oni su imali prilike dok su bili ministri ukinuti cestarine, to nisu napravili tako da je suludo to predlagati danas kada znamo da je dug Hrvatskih autocesta,, ali i čitavog cestarskog sektora 5,5 milijardi eura. To znaju i oni, oni su htjeli prodati autoceste, dati ih u monetizaciju. Mi smo rekli ne, to ne želimo ni mi ni hrvatski građani, idemo sačuvati hrvatske autoceste. Ukidanje cestarine na dionicama autocesta u ovom trenutku nema smisla i mislim da tko god to predlaže je neozbiljan", poručio je Butković.

Nakon cestarskog sektora prelazimo na željeznice, to će biti puno teži zalogaj

Najavio je kako Vlada, nakon što je definirala "kurs" oko cestarskog sektora, prelazi na željeznice.

"To će biti puno teži zalogaj, to moram reći, ali mi smo do kraja ove godine po uzoru na cestarski sektor u suradnji sa Svjetskom bankom formirali radne skupine koje već rade i do kraja ove godine Vlada bi trebala usvojiti pismo sektorske politike, kao što je to učinila u cestarskom sektoru. Zapravo, definirati kojim smjerom, koje reforme napraviti da taj sustav bude održiv i stabilan", istaknuo je Butković.