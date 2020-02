U Ploče stiže brod s 22 mornara, Kinezi kažu da su svi zdravi

Brod sa segmentima čelične rasponske konstrukcije za Pelješki most, koji je 25. siječnja iz Kine krenuo za Hrvatsku, sutra, 23. veljače, trebao bi stići u luku Ploče.

Tu su nam informaciju potvrdili u Hrvatskim cestama i u tvrtki China Road and Bridge Corporation (CRBC), glavnom izvođaču radova na Pelješkom mostu. Na tom brodu nema kineskih radnika koji bi ostali u Hrvatskoj nakon iskrcaja tereta, nego su na njemu samo članovi posade. A u CRBC-u su nam kazali da su na brodu koji sutra stiže u luku Ploče ukupno 22 člana posade i da su svi zdravi.

U Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije jučer su nam kazali da još nisu dobili najavu dolaska broda iz Kine u pločansku luku u nedjelju. Dr. Miljenko Ljubić, voditelj Službe epidemiologije ZJZDNŽ-a, objasnio je da će posada broda, kad stigne u luku Ploče, proći kontrolu granične policije i granične sanitarne inspekcije.

Posadu će anketirati i pitati jesu li u posljednjih 14 dana imali neke od simptoma zaraze koronavirusom te, ako se pokaže potreba, stavit će se pod zdravstveni nadzor. Ruta broda iz Kine išla je preko Singapura i Sueskog kanala do luke Ploče. Mornari će do dolaska u Hrvatsku na njemu provesti gotovo mjesec dana, a valja napomenuti da inkubacija zaraze koronavirusom traje 14 dana.

Na brodu čiji se dolazak u luku Ploče očekuje sutra ukupno je 29 segmenata koji čine prvi kontingent čelične rasponske konstrukcije budućega Pelješkog mosta. Početak montaže konstrukcije mosta predviđen je za ožujak. Prema podacima Hrvatskih cesta, pošiljka obuhvaća bazne segmente središnjih stupova u moru te pojedine segmente čelične rasponske konstrukcije predviđene za bočni dio mosta. Segmenti čelične rasponske konstrukcije za Pelješki most proizvode se u dva pogona u Kini koja su pak nedavno privremeno zatvorena zbog koronavirusa. Kako su nam objasnili u CRBC-u, u tim je tvornicama privremeno zaustavljena proizvodnja radi sigurnosti i zaštite radnika.

Hrvatski inženjeri koji su u pogonima u Kini nadzirali proizvodnju čelične rasponske konstrukcije za Pelješki most svi su trenutačno u Hrvatskoj i njihov ponovni odlazak u Kinu odgođen je do daljnjega. Otkako je izbila epidemija koronavirusa, na gradilište Pelješkog mosta nisu dolazili novi radnici iz Kine, a povratak onih koji su u međuvremenu bili otišli na godišnji odmor u svoju domovinu zbog koronavirusa također je odgođen do daljnjega.

Na gradilištu je trenutno 500-tinjak kineskih radnika. CRBC se obvezao da će Pelješki most izgraditi u roku od 36 mjeseci od dana uvođenja u posao, a to znači do kraja srpnja 2021.

Kako će se epidemija koronavirusa odraziti na taj rok, ovisi naravno o tome koliko će trajati kriza vezana za taj virus.

U svakom slučaju, riječ je o izvanrednim okolnostima na koje kineski izvođači radova nemaju nikakav utjecaj.