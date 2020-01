Kinezi već obavili više od trećine posla na Pelješkom mostu

Iz dva pogona u Kini u Hrvatsku će potkraj ovog tjedna krenuti prvi kontingent segmenata čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta.

U Hrvatskim cestama kažu da su od izvođača radova China Road and Bridge Corporation (CRBC) dobili potvrdu da će prvih 29 segmenata rasponske konstrukcije prema gradilištu mosta krenuti 25. siječnja, odnosno na Kinesku novu godinu. Pri tome je predviđeno da će brodovi s građevinskim materijalom do Hrvatske maksimalno putovati 35 dana, no očekuje se da će na gradilište stići u kraćem roku. Tako se predviđa da će prvi segmenti rasponske konstrukcije biti isporučeni u drugoj polovici veljače.

Gradnja stupova

Prema podacima koje smo dobili od Hrvatskih cesta, ta isporuka obuhvaća dostavu baznih segmenata središnjih stupova u moru te određenih segmenata čelične rasponske konstrukcije predviđenih za bočni dio mosta.

A na morskim stupnim mjestima pet, sedam i osam radovi su najviše napredovali, odnosno na tim pozicijama gradnja stupova se zahuktala. Tako je na S8 u prosincu napravljeno armiranje i obavljena je ugradnja betona trećeg i četvrtog segmenta stupa. A potkraj prosinca počelo je armiranje petog segmenta stupa uz istodobno izvođenje zaštite od udara munje. Nakon toga je slijedilo betoniranje tog segmenta stupa.

Na S7 betoniran je drugi i treći segment stupa samozbijajućim betonom, a nakon toga su počeli armirački radovi i izrada oplate četvrtog segmenta visine 4,5 metara.

Tijekom prosinca na S5 izvedeno je armiranje, izrada oplate i betoniranje početnih dvaju segmenata stupa. Nakon tzv. njege betona, počelo je postavljanje armature i izrada oplate trećeg segmenta stupa, također visine 4,5 metara.

Na kopnenom S2 pak prošli mjesec ugrađen je samozbijajući beton u treći i četvrti segment stupa. Završena je ugradnja predgotovljenih AB oplata na vrh stupa. A trenutačno se postavlja armatura za izradu oplate završnog segmenta. Na ostalim stupnim mjestima u tijeku su bušenja i iskop tla iz pilota, izrada armaturnih koševa i betoniranje pilota, armiranje i betoniranje naglavnica pilota.

Kinezi su u gradnju Pelješkog mosta uvedeni potkraj srpnja 2018., a ukupna je vrijednost dosad izvedenih radova, prema podacima Hrvatskih cesta, 619,9 milijuna kuna. A to znači da je na budućem mostu obavljeno više od trećine predviđenih radova s obzirom na to da je ukupna ugovorena cijena njegove gradnje 2,08 milijardi kuna. CRBC se obvezao da će most sagraditi u roku od tri godine od dana uvođenja u posao, a to znači do kraja srpnja 2021.

Na gradilištu Pelješkog mosta trenutačno je 629 radnika, od čega su 132 radnika tehničko i pomoćno osoblje, a ostali su su radnici strojari i mornari na brodovima. Što se tiče strojeva i opreme, na gradilištu su, među ostalim, po tri toranjske i portalne dizalice te tri dizalice za ugradnju betona. Za gradnju mosta se trenutačno koristi 21 plovilo, i to plovne dizalice, barže za prijevoz elemenata konstrukcije, trajekti, remorkeri i klapete te brodovi za prijevoz osoblja.

Što se pak tiče gradnje pristupnih cesta, dionice Duboka – Sparagovići/Zaradeže, izvođač radova, austrijski Strabag, 13. studenoga 2019. uveden je u posao. Prema podacima HC-a, izvođaču je službeno predana projektna dokumentacija, lokacijska i građevinska dozvola, a on je dostavio na ovjeru vremenski plan radova koji se pregledava. Do kraja prosinca Strabag je započeo s organizacijom gradilišta, čišćenjem trase i probijanjem pristupnih putova, a s ozbiljnijim građevinskim radovima počinje ovaj mjesec.

Pripremni radovi

Grčki Avax je pak dobio gradnju stonske obilaznice, poddionice Sparagovići/Zaradeže – Prapratno i Prapratno – Doli, a u posao je uveden 5. prosinca. I Avaxu je službeno predana projektna dokumentacija, lokacijska i građevinska dozvola, a ta tvrtka dostavila je na ovjeru vremenski plan radova, koji trenutačno pregledavaju predstavnici inženjera i Hrvatskih cesta.

Avax je do kraja prosinca 2019. započeo organizaciju gradilišta, a ovaj mjesec započinje i s pripremnim radovima.

Pelješki most