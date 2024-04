Tri tjedna primirja, tijekom kojih nije bilo javljanja iz ovog "bruxelleskog bunkera", nije naravno značilo kapitulaciju ove kolumne, nego nešto drugo. Pauzu od pisanja redovne kolumne morao sam uzeti zbog završavanja knjige, koja izlazi iz tiska prekosutra, a od danas se oglašava na sva zvona. Radi se o paralelnoj biografiji Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića pod naslovom "Neprijatelji iz čista mira".

Karakter, diplomacija i tvrda kohabitacija… – sve je unutra, napisano na temelju dvije ili tri jake podloge. Na temelju 12-godišnjeg iskustva u ulozi dopisnika Večernjeg lista iz Bruxellesa, specijaliziranog za praćenje Europske unije i NATO-a, gdje su i Milanović i Plenković na summitima predstavljali Hrvatsku. I dviju međunarodnih organizacija s kojima su obojica imala doticaj u svojim formativnim diplomatskim godinama. Zatim, u širem smislu, i na temelju 25-godišnjeg iskustva novinara koji se tijekom karijere nagledao svega. Primjerice, u kampanji uoči izbora 2007. s tada mladim predsjednikom SDP-a obilazio sam Slavoniju i promatrao Milanovića kao političara koji se tek učio biti lider.

Posljednji temelj, ali nipošto najmanje važan, jest razgovor s 50 sugovornika koji govore o jednom, drugom ili o obojici. Govore iz vlastitog iskustva poznavanja i suradnje s njima. Otkrivaju i neke nepoznate scene kojima su svjedočili. Upuštaju se u dubinske analize. Svi su sugovornici govorili pod uvjetom anonimnosti. "Off the record" format nije najsretniji, ali je u ovakvim okolnostima jedini mogući ako želimo pogledati iza kulisa vladavine dvojice najviših državnih dužnosnika. I to dok su na vlasti.

Iako im je, preko njihovih glasnogovornika, ponuđena prilika za razgovor za potrebe pisanja ove knjige, ni premijer Plenković ni predsjednik Milanović nisu pokazali interes da u tome sudjeluju. Što knjigu ne čini nimalo lošijom.

Knjiga stoji i na ramenima velikih autora koji su prije pisali biografije Milanovića ili Plenkovića – Marine Karlović Sabolić, Roberta Bajrušija i Ivice Radoša. Ali, "Neprijatelji iz čista mira" sasvim je drukčija knjiga. Ovo nije jedna od onih knjiga koje se bave biografijom političara koji se tek uspinju ili su se netom uspeli na vlast, gdje ih tek čeka ozbiljan posao. Niti je ovo jedna od onih knjiga koje se bave biografijom političara nakon što su već otišli s vlasti. Ovo je knjiga koja se bavi onime što je u tijeku. Odnos Milanovića i Plenkovića je takav da su na početku stvaranja ove knjige postojala samo dva pitanja. O čemu pisati ako ne o tome? Kad ako ne sad?

Intenzivan rad na knjizi, intervjuiranjem sugovornika, počeo je u jesen 2023. i ideja je od početka bila da knjiga bude objavljena u superizbornoj 2024., uoči parlamentarnih, europskih i predsjedničkih izbora. Demokracija funkcionira najbolje kad su ljudi informirani i donose informiranu odluku, a ova je knjiga nazvana paralelnom biografijom upravo zato što je odnos dvojice glavnih likova postao dominantna dinamika hrvatske politike. Koga god smatrali većim krivcem za takav odnos, njihova tvrda kohabitacija vrlo je neobična i nije normalno stanje.

Zbog toga taj odnos zaslužuje da bude što bolje opisan, sa svim poznatim uzrocima i silnicama. To je, u osnovi, bila ideja iza pisanja ovakve knjige. Milanovićeva samokandidatura, salto koji bi ga s dužnosti predsjednika Republike vratio na dužnost premijera, samo je učinila knjigu bitnijom i hitnijom. Od 15. ožujka svi koji su znali za rad na knjizi javljali su se samo s jednim pitanjem: kad izlazi? Ovog vikenda.