U Kosinjskoj dolini izvanredno stanje, očekuje se vrhunac vodenog vala

U poplavljenoj Kosinjskoj dolini proglašeno je izvanredno stanje, a vrhunac vodenog vala tek se očekuje. Voda je prodrla u brojne objekte, a stanovništvu je isključena struja. Poplavljene su ceste. Petstotinjak ljudi ovisi o čamcima. Na terenu su sve interventne službe, javlja HRT.

U Hrvatskoj Kostajnici vodostaj Une je jučer poslijepodne počeo rasti, nakon što je tri dana opadao pa su na snazi ponovno izvanredne mjere obrane od poplave. S obzirom na to da nema nasipa, prijeti opasnost da voda uđe u kuće. Opasnost predstavljaju i klizišta.

Podsjetimo u subotu je održan sastanak Stožera Civilne zaštite općine Perušić, a njegov načelnik Mihael Kurteš, izjavio je da razina vode raste 5 cm na sat. Područje Gronjeg i Donjeg Kosinja su bez struje, a pripadnici Civilne zaštite i Crvenog križa odvoze čamcima agregate za struju i druge potrepštine. Iako je stanje teško, u Hrvatskim vodama se nadaju kako se neće ponoviti stanje iz 2010. godine kada je razina vode na tom području dosegla kotu od 910 cm, rekao je Hini Kurteš, koji je ujedno i donačelnik Općine Perušić.

Timovi Crvenog križa na području Kosinja već danima dežuraju, te pomažu obiteljima ugroženih kuća dizati namještaje i u zbrinjavanju stoke.

Iz Ureda župana ličko-senjskog župana Darka Milinovića priopćeno da će zbog poplave u Kosinju i Kosinjskoj dolini, uzrokovane izlijevanjem rijeke Like iz svojih korita, župan proglasiti stanje elementarne nepogode.

HGSS u stanju pripravnosti

- Na poplavljenim područjima su #HGSS #Novska i #Karlovac kao potpora HCK i HMP u dostavi namirnica i sanitetskom prijevozu. U stanju pripravnosti su intrerventni timovi iz Stanica: Ogulin, Gospić, Osijek, Orahovica, Varaždin, Vinkovci, Čakovec, Koprivnica i Dubrovnik - izvijestio je HGSS na svojem Facebooku.

Karlovcu pak prijeti nova izvanredna situacija kada su u pitanju vodostaji Kupe i Korane i to uslijed kiše koja pada u Karlovcu, ali i u Lici i Gorskom kotaru. Podsjetimo, do prije nekoliko dana Korana je bila na 785 cm, a Kupa se zaustavila na 784 cm. S obzirom na to da se ti vodostaju ponovno očekuju, karlovački Stožer za civilnu zaštitu u subotu je zasjedao i izdao upozorenje građanima.

- Po najavi iz Hrvatski voda, vodostaji Kupe i Korane ponovno će narasti kao za zadnjih vodostaja kada su karlovačka naselja obranjena od poplava samo zahvaljujući box barijerama. Danas i sutra prijete nam isto, ali moguće još i veći vodostaji. Zato su Hrvatske vode pozvale vojsku u pomoć, pa će već danas 50 vojnika ojačavati box barijere i nasipe u Zatoku kod Mostanja i Maloj Švarči. U naselja uz Kupu koja plave poslali smo još vreća s pijeskom, a lokalni DVD-i, ka i svi ostali vatrogasci, u najvišem su stupnju pripravnosti. Tijekom današnje subote očekuje nas prolazak manjeg vodenog vala, no najveći vodeni val očekuje nas u nedjelju prijepodne. Apeliram na građane da i sami naprave sve kako bi dodatno zaštititi svoje objekte i spriječili moguće poplave - kazao je u subotu Damir Mandić, karlovački gradonačelnik.

Kako javlja HAK zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su: DC36 Karlovac-Pokupsko na dionicama: Blatnica Pokupska-Šišljavić, Donja Kupčina-Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko, Pokupsko-Žuti Brijeg, Pisarovina-Jamnica (dionicom Pokupsko-Stari Farkašić, zbog suženog makadamskog dijela, prolaze samo osobna vozila); DC38 Požega-Pakrac u mjestu Orljavac, DC47 Hrvatska Kostajnica-Dvor otvorena je samo za osobna vozila, a na dionici Hrvatska Dubica-Jasenovac zabrana je za teretna vozila preko 7,5t; DC232 Sisak-Jasenovac u mjestu Trebež u dužini od cca 3 km (izgradnja nasipa dionica od ustave Trebež do mjesta Trebež) a na preostalom dijelu ceste zabrana je za vozila preko 7,5t ukupne mase.