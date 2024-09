U kakvim stanovima žive naši zastupnici? 'Na četvrtom je katu bez lifta, ali je bio blizu Sabora'

Nakon četiri mjeseca, koliko je prošlo od konstituiranja novog, 11. saziva Hrvatskog sabora, a uoči nove saborske sezone, poznato je u koliko će se privatnih, a u koliko državnih, stanova smjestiti zastupnici koji nisu iz Zagreba. Podaci od 5. rujna govore da ih se u državnim stanovima za službene potrebe smjestilo 24, a kod privatnih iznajmljivača 58, ukupno, dakle, 82 od 151 zastupnika.

Više je to u odnosu na početak prošlog saziva kada je 71 zastupnik koristio stan, pri čemu je njih 63 smještaj našlo kod privatnika, a osam u državnim stanovima. Od tada se mnogo toga promijenilo, pa i okolnosti na tržištu stanova, osjetno su porasle najamnine, a zbog najave najmodavaca da će zastupnicima otkazati stanove po dotadašnjim cijenama, Sabor je odlučio od 1. srpnja povećati im naknadu za najam. Umjesto dotadašnjih 2.500 kuna (332 eura), zastupnicima čije je prebivalište od Zagreba udaljeno više od 50 kilometara i koji imaju pravo na stan u glavnom gradu, daje najviše 650 eura za najam, neovisno o površini stana. Uz to, za režije im daje 70 eura mjesečno, četiri eura više nego je davao prije.

Nepoznato unajmljuje li netko stan skuplji od 650 eura

Je li se netko od zastupnika odlučio unajmiti skuplji stan i tko, koji zastupnik unajmljuje najveći stan i po kojoj cijeni, nepoznato je. "Eventualno veće najamnine u privatnim stanovima zastupnici ugovaraju i podmiruju samostalno, a u čemu Sabor ne sudjeluje niti ima uvida u te podatke“, odgovorili su iz Hrvatskog sabora na Hinin upit.

Potvrdili su, međutim, da je najam državnih stanova bitno povoljniji od privatnih. "Najamnina državnih stanova za službene potrebe, koji općenito nisu raspoloživi za potrebe saborskih zastupnika, a koje popisani zastupnici trenutačno koriste, kreće se od 105 do cca. 150 eura“, naveli su iz Sabora. Na spomenutom popisu korisnika državnih stanova su 24 zastupnika, od čega je polovica HDZ-ovih, pet je SDP-ovih, četiri Mostova, dvije zastupnice Možemo! i SDSS-ova Anja Šimpraga.

Troje HDZ-ovih iz privatnih u službene stanove, 'mostovci' ostali u službenim

Troje HDZ-ovih zastupnika koji su u prošlom mandatu stanovali kod privatnika sada su u državnim stanovima, to su Danica Baričević, Ante Sanader i Ivan Radić. "Jednostavnije mi je u državnom stanu, nego tražiti privatne“, objašnjava svoju odluku Sanader.

Potvrđuje da se u 'novi' stan već uselio, a na pitanje je li zadovoljan njime kaže kako nema zašto biti nezadovoljan, jer u njemu zapravo ne živi, nego samo dođe prespavati. Državne stanove zadržala su i četvorica 'mostovaca': Ante Kujundžić, Marin Miletić, Božo Petrov i Nikola Grmoja koji u svom živi gotovo desetljeće.

"Imam stan od 30-ak kvadrata, tamo sam od kako sam prvi put postao zastupnikom i od tada nisam ništa mijenjao“, kaže Grmoja kojemu stan, kao i Sanaderu, "treba samo za prespavati“. Osim toga, stan mu je blizu Sabora, kaže zastupnik i potvrđuje da 'mostovci' mogu formirati klub na adresi na kojoj stanuju, sva četvorica su, naime, na istoj adresi.

I u novom sazivu službeni su stan zadržali HDZ-ovi Vesna Bedeković, Goran Ivanović i Nataša Tramišak, a njihovi su novi korisnici postala i trojica stranačkih: Ivana Budalić, Bosančić i Dabo, zatim Ljubomir Kolarek, Nikola Mažar te Jasna Vojnić. Od SDP-ovih zastupnika u tim su stanovima Saša Đujić, Sandra Krpan, Ranko Ostojić, Sanja Radolović i Tonči Restović. Za istu vrstu smještaja odlučile su se i zastupnice Možemo Dušica Radojčić iz Pule iz Varaždina.

Trećina zastupnika stanuje kod privatnika

Nešto više od trećine zastupnika, njih 55, ugovorilo je najam stana s privatnicima, među njima su i predsjednik SDP-a Peđa Grbin i saborski veteran te stranke Arsen Bauk, kao i HDZ-ovi saborski veterani Josip Borić i Josip Đakić. Ukupno je 21 HDZ-ov zastupnik unajmio stan od privatnika, isto je učinilo 19 SDP-ovih, troje DP-ovih, po dvojica IDS-ovih i zastupnika nacionalnih manjina, dvoje Suverenista te po jedan zastupnik Mosta (Ivica Ledenko), Nezavisne platforme Sjever (Dubravko Bilić), SDSS-a (Dragana Jeckov), Centra (Viktorija Knežević), HSU-a (Nediljko Gabričević) i HDS-ov Hrvoje Zekanović.

Uz spomenute Borića i Đakića, privatne su stanove unajmili i HDZ-ovi Ante Babić, Nikolina Baradić, Anamarija Blažević, Ivan Bugarin, Majda Burić, Mato Franković, Željko Glavić, Branka Juričev Martinčev, Tomislav Klarić, Anton Kliman, Andro Krstulović Opara, Sanda Livia Maduna, Ivan Malenica, Marin Mandarić, Dalibor Milan, Dario Pušić, Josip Šarić, Tomislav Šuta i Radoje Vidović.

Osim Grbina i Bauka, kod privatnika stanuju i SDP-ovi Mirela Ahmetović, Barbara Antolić Vupora, Jasenka Auguštan Pentek, Boška Ban Vlahek, Snježana Bježančević, Dalibor Domitrović, Irena Dragić, Sabina Glasovac, Željko Jovanović, Mišo Krstičević, Ivana Marković, Miroslav Marković, Mario Milinković, Boris Piližota, Ana Puž Kukuljan, Ivana Ribarić Majanović i Martina Vlašić Iljkić. Privatne stanove koriste i DP-ovi Ive Ćaleta-Car, Dubravka Lipovac Pehar i Frane Tokić, IDS-ovi Dalibor Paus i Loris Peršurić, Suverenisti Marijan Pavliček i Vesna Vučemilović te zastupnici nacionalnih manjina Vladimir Bilek i Robert Jankovics.

Privatni iznajmljivači pristali na 650 eura

Trojica zastupnika koje je Hina kontaktirala: Pavliček, Bauk i Jankovics potvrdili su da su vlasnici stanova koje su i prije unajmljivali, pristali na naknadu od 650 eura koju je Sabor spreman platiti. "Koristim stan koji sam koristio i u prošlom sazivu, vlasnik je bio više nego korektan, dogovorili smo se unutar okvira od 650 eura“, kaže Pavliček i navodi da se radi o stanu od oko 35 metara četvornih na Trešnjevci s parkirnim mjestom koje je uračunato u cijenu.

I Jankovics potvrđuje da su vlasnici njegova stana pristali iznajmiti ga u okviru ponuđene naknade. „U istom sam stanu od kad sam u Hrvatskom saboru, od 2016., riječ je o stanu na četvrtom katu zgrade bez lifta, ali za njega sam se odlučio jer je bio blizu Saboru pa sam mogao ići pješke, što mi je bio bitan kriterij“, kaže taj zastupnik i otkriva kako će, nakon što se Sabor, zbog obnove s Markovog trga preselio na Črnomerec, tamo ići vjerojatno, tramvajem.

Pješačiti iz Vrbika do Črnomerca sprema se Bauk koji je, također, zadržao stan koji je unajmljivao i ranije. Cijelo vrijeme se radi o istom stanu, kaže zastupnik i potvrđuje da mu cijena najma ne premašuje 650 eura. Na opasku da Vrbik i nije tako blizu Črnomercu za pješačenje, odgovara da mu 'na ruku' ide što je do tamo sve ravno, ali i činjenica da je na Črnomercu služio vojsku. Iz popisa korisnika službenih i privatnih stanova upada u oči da među njima nedostaju neki zastupnici za koje se zna da ne žive u Zagrebu, poput Ivana Penave (DP), Mira Bulja (Most), Marijane Puljak (Centar).

Puljak (Centar): Štedim državi, Sabor za mene ne plaća ništa

Puljak potvrđuje da nije uzela ni saborski, ni privatni stan, te navodi kako joj kćer ima stan u Zagrebu i kako stanuje kod nje. "Imamo svoj stan, štedim državi, Sabor ništa ne plaća za mene“, kaže zastupnica i dodaje kako je, vjerojatno, jedina takva zastupnica. U čijem stanu u Zagrebu živi Penava, inače potpredsjednik Sabora, ostalo je nepoznato, jer nije odgovorio na telefonski poziv.

Na telefonski poziv nije odgovorio ni Bulj, no njegov stranački kolega Grmoja kaže da je Bulj ranije bio u privatnom stanu, ali da ga je "onda vratio“, jer od kad je gradonačelnik Sinja rjeđe dolazi u Zagreb, pa nije htio da država plaća stan za njega.

Piše: Marija Udiljak