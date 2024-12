U Hrvatsku stiže snijeg: Evo gdje se očekuje i do 30 centimetara

Subota će donijeti pretežno sunčano vrijeme, uz ponešto oblaka, osobito poslijepodne, kada će na Jadranu zapuhati jugo. Prije juga puhat će bura i tramontana, dok će u unutrašnjosti ponegdje biti magle i mraza. Vrijeme će, nakon blagdana svetoga Nikole, biti pogodno za vedrinu i sunce, dok će od nedjelje kišonosni oblaci donijeti promjenu. Vjetar na Jadranu u subotu će ljuljati jarbole, a u nedjelju bi olujno jugo i jači udari bure mogli izazvati poteškoće. Tijekom nedjelje očekuje se promjenjivo i oblačno vrijeme s povremenim oborinama, a prema Državnom hidrometeorološkom zavodu, na Jadranu će prevladavati kiša, lokalno čak i obilniji pljuskovi s grmljavinom, piše HRT.

U gorskoj Hrvatskoj očekuje se susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. U drugom dijelu dana kiša će se proširiti i na ostale predjele, a prema kraju dana mjestimice će biti i snijega. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će biti jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu i bura, pod Velebitom s orkanskim udarima. Poslijepodne će jugo u Dalmaciji malo oslabjeti. Najniže jutarnje temperature zraka kretat će se od -2 do 3 °C, dok će na Jadranu biti od 6 do 11 °C. Najviše dnevne temperature većinom će dosezati od 2 do 7 °C, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 8 do 14 °C.

Istramet navodi da već tijekom noći naoblačenje donosi prve oborine, koje na istarskom području neće biti obilne. U Gorskom kotaru i na Učki iznad 1000 metara nadmorske visine od početka će padati snijeg, dok bi se snježna granica tijekom dana mogla spustiti i na Ćićariju. Temperature zraka u Istri kretat će se između 5 i 9 °C, a osjećaju hladnoće pridonosit će bura i levant, koji će na poznatim lokalitetima imati olujne udare. Zbog toga je za Kvarner izdan crveni stupanj upozorenja.

Karte ukupne sume snježnih oborina upućuju na mogućnost izdašnih količina u gorju. Stoga se preporučuje ne kretati na put bez zimske opreme. U Gorskom kotaru u 48 sati moglo bi pasti i 30-ak centimetara snijega, dok će na Učki količina biti nešto manja. U nizinama unutrašnjosti Hrvatske povremeno može padati snijeg, ali veća iznenađenja nisu izgledna.

Subotnje temperature bit će više nego proteklih dana. Slavonija, Baranja i Srijem bit će sunčaniji i topliji nego prethodni dani, uz ponegdje maglu noću i ujutro. Jutarnji minusi bit će rjeđi, a danju će temperature porasti do oko 7 °C. Središnja Hrvatska također će uživati u dosta sunčanih sati, no ponegdje će biti maglovito i hladno ujutro, dok će tijekom dana puhati slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar.

U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre jutarnji minusi bit će češći, dok će se na sjevernom Jadranu temperature kretati od 2 do 7 °C, a na otocima do 10 °C. Poslijepodne će biti sunčano, uz jaku buru i tramontanu, a kasnije sve oblačnije uz jačanje juga. Na srednjem Jadranu će prema večeri zapuhati jugo, a temperature će rasti od jutarnjih 5 do 9 °C, u unutrašnjosti i oko -3 °C, do dnevnih 11 do 14 °C. Na jugu Hrvatske temperature će dosegnuti i 15 °C, uz sunčane uvjete koji će mnogima djelovati ugodno, premda će bura i tramontana pojačavati osjećaj hladnoće.

Od ponedjeljka će vjetar oslabjeti, ali vrijeme će ostati promjenjivo, uz povremenu kišu, a u gorju i snijeg. Snježni pokrivač mogao bi dodatno otežati promet u Gorskoj Hrvatskoj, zbog čega Državni hidrometeorološki zavod preporučuje oprez.

