U Hrvatskoj kronično nedostaje udomitelja. Mlade obitelji odbija nedorečenost zakona

Udomili smo trojicu braće u dobi od 4, 6 i 12 godina. Dvojica starijih kod nas su već pet i pol godina, a najmlađi dvije i pol godine. Sada nam se događa to da je biološkim roditeljima oduzeto pravo na roditeljsku skrb i djeca samim time idu na posvajanje, kaže nam Slavonka čija se obitelj sedam godina bavi udomiteljstvom.

Udomitelji su prihvatili obavijest Centra za socijalnu skrb svjesni da se moraju pomiriti s tom odlukom, premda ih djeca zovu mamom i tatom. Sporno je, međutim, to što im je u ponedjeljak javljeno da moraju pripremiti djecu do petka, kada dolaze potencijalni posvojitelji. Udomitelji su bili šokirani, a djeca su plakala, bila su pod stresom i nisu spavala, pružala su otpor.

– Zamislite dijete koje živi s vama pet i pol godina, dijete koje je sretno, zadovoljno, socijalizirano, komunikativno, prilagođeno na obitelj, okolinu, zajednicu... I vi sad njemu u tom trenutku, taj ponedjeljak, morate reći da ono više neće čuti svoje roditelje, da će mu doći nepoznati ljudi da ga posvoje. U ta četiri dana moramo mu objasniti što je to uopće posvojenje – nastavlja udomiteljica. O svemu su obavijestili centar, objasnili su im da je iskustvo koje proživljavaju jako loše. Rekli su im i da pristup potencijalnih posvojitelja koji djecu obasipaju poklonima, igračkama i slatkišima nije dobar i da granice moraju postojati, jer se boje razočaranja i problema kada se to više ne bude moglo. Međutim, odgovoreno im je da je reakcija djece normalna i da oni kao udomitelji takvim stavom samo opstruiraju posvojenje. Djeca su trenutačno na prilagodbi kod posvojitelja i preostalo je još samo da sud donese pravomoćnu odluku i rješenje o posvojenju.

Upravo je nedorečenost Zakona o udomiteljstvu problem na koji upozoravaju u Udruzi udomitelja Hrvatske. Naime, izmjenama ovog zakona, koje su na snagu stupile u veljači prošle godine, udomiteljska je naknada narasla i ona sada prati troškove života, ali ne toliko da bi stimulirala mlade obitelji na bavljenje tim poslom. Ni profesionalno udomiteljstvo nije se pokazalo idealnim rješenjem, jer ne osigurava prava iz radnog odnosa.

U zakonu piše da jedna obitelj može udomiti najviše troje djece, ali zbog nedostatka udomitelja u obiteljima ih nerijetko bude i po petero-šestero, jer i to je bolje nego da ostanu kod roditelja gdje ih se zanemaruje i zlostavlja.

– Situacija u udomiteljstvu je katastrofalna. Stariji udomitelji izlaze iz tog posla, a mladi se ne javljaju. Postoji još jedan problem koji u resornom ministarstvu ne žele priznati, a to je da udomitelji ne smiju biti stariji od 65 godina. Tako je i meni prije pet godina oduzeto pravo udomljavanja, iako sam u 40 godina udomila 12 djece. Ja sada imam 70 godina, ali još uvijek sam vitalna – kaže Katarina Bojšić, predsjednica Udruge udomitelja Hrvatske. Sve su to razlozi zbog kojih se Hrvatska godinama bori s nedostatkom udomiteljskih obitelji. U Hrvatskoj je trenutačno oko 2500 udomitelja, među kojima gotovo 50 posto njih skrbi o djeci, ali to nije dovoljno. Potrebe su daleko veće.

– Zakon koji je lani stupio na snagu odnosi se samo na naknade i u njemu se uopće ne spominju prava udomitelja. U međuvremenu je trebao biti usvojen i novi zakon, prilagođen europskom, ali od toga još uvijek ništa. Nadam se da će se ta priča pokrenuti poslije godišnjih odmora, jer udomitelji su nezaštićeni i, dok se to ne promijeni, mladi se neće baviti udomiteljstvom – istaknula je Bojšić.

