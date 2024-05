ZAKONSKA OBVEZA

Liječnici prisiljeni ljude prijavljivati policiji: 'Pridržavat ćemo se toga, nema razloga da se zbog toga ljute na nas'

Za privremenu nesposobnost do 6 mjeseci samo upozorenje, a ako je razdoblje nesposobnosti dulje, liječnik je dužan javiti to policiji. Obaveza je to svakog liječnika koji je obavio pregled ili liječio vozača, kao i njegova izabranog odnosno obiteljskog liječnika, a propisuje je Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače koji stupa na snagu sljedeći tjedan.