Turudić o Škoriću: 'Nemam utisak da je znao, ako je podnio ostavku to je njegova stvar'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je za Dnevnik Nove TV, upitan bi li imao problema s procesuiranjem ako dokazi odu i do nekih visokopozicioniranih dužnosnika, uzvratio: 'apsolutno ne'. "Apsolutno ne, i bit će toga još", kazao je, no upitan je li to vezano za ovaj aktualni slučaj rekao je 'ne, nego za druge slučajeve'. O tome iznenađuje li ga da 'padaju' ljudi koje je imenovala politika, Turudić je rekao da je takvih slučajeva bilo, ima ih i bit će ih još.

Naime, Uskok je u nedjelju pokrenuo istragu protiv bivšeg čelnika Hrvatskih cesta (HC) Josipa Škorića zbog namještanja milijunskih poslova svom rođaku, predsjedniku uprave Osijek Koteksa i direktorici osječke tvrtke Structivo koji su osumnjičeni da su ga podmitili. "Svi troje su osumnjičeni radi primanja i davanja mita u gospodarskom poslovanju", kratko je uhićenja prokomentirao Turudić.

Upitan ima li dojam da cure informacije i je li Škorić znao što mu se sprema, s obzirom na to da je nedavno podnio ostavku na dužnost predsjednika Uprave HC-a, Turudić je uzvratio da nema utisak da je Škorić to znao. "Provedeni su izvidi vrlo uredno, bez ikakvih ometanja, nemam utisak da je znao, a sad ako je podnio ostavku to je njegova stvar", rekao je. O tome je li Škorić bio pod tajnim mjerama Turudić je potvrdio kako su provođeni izvidi. "Izvidi su završeni, donijeli smo rješenje o provođenju istrage, protiv tog rješenja može uložiti žalbu, kreće istraga i to je postupak redovni", pojasnio je.

Upitan je li premijer Andrej Plenković bio obaviješten o uhićenjima prije subotnje konferencije za novinare na temu podizanja kreditnog rejtinga Hrvatske, Turudić je uzvratio da nije. "Sigurno ne bi isti dan imao konferenciju", rekao je glavni državni odvjetnik argumetirajući svoju tvrdnju komentarima medija da je dobra vijest o kreditnom rejtingu zasjenjena akcijom USKOK-a.

Na pitanje je li u kontaktu s premijerom, uzvratio je kako je u kontaktu 'onoliko koliko posao zahtijeva'. Na pitanje o skorom dolasku šefice EPPO-a Laure Kovesi u Hrvatsku rekao je da mu se veseli. Nikada, kaže nije problematizirao potrebu da djeluju u Hrvatskoj. "Hrvatska je donijela zakon o preuzimaju uredbe o EPPO-u, tako da to nema nikakvih problema, ja se veselim dolasku europske tužiteljice. Razgovarat ćemo o svim pitanjima. Možda jedino sporno pitanje je o sukobu nadležnosti. Ako se dogodi sukob nadležnosti između hrvatskog državnog odvjetništva i EPPO-a, o tome odlučuje glavni državni odvjetnik. Ima i nekih drugih pogleda, ali mislim da je tu uredba sasvim jasna", zaključio je glavni državni odvjetnik.

GALERIJA Josip i Zoran Škorić i Sanda Bajtl dovedeni na sud u Zagreb