U dva navrata ih tražio po 50 eura, jednom i zaprijetio: 'Ako ne daš veći iznos, napisat ću ti kaznu od 600, 700 eura!'

Za primanje i davanje mita USKOK je optužio tri osobe: hrvatskog carinika (50) i dvojicu državljana Srbije u dobi od 37 i 40 godina. Prema optužnici, 50-godišnjak je radio na a Graničnom prijelazu Ilok, a USKOK ga tereti da je od druge dvojice optuženika, u dva navrata primio mito. Tereti ga se da je 4. srpnja 2024. obavljao izlaznu carinsku kontrolu teretnog vozila kojim je upravljao 37-godišnjak. Pri tome je u poslovnu aplikaciju Carinske uprave upisao netočne podatke o deklariranoj robi te potom 37-godišnjaku neistinito predočio da masa izvagane robe koju prevozi ne odgovara podacima iz carinske deklaracije i popratne dokumentacije. Kazao mu je i da kazna za takav prekršaj iznosi 500 eura ili više ako je već prekršajno kažnjavan. Zatim je, tvrdi USKOK, carinik 37-godišnjaka zatražio da ga "počasti" kako protiv njega ne bi poduzeo neke službene radnje, a ovaj mu je dao 50 eura, nakon čega ga je carinik pustio da nastavi vožnju.

Istu stvar, 50-godišnjak je, kako ga se tereti ponovio i 17. srpnja 2024. također na Graničnom prijelazu Ilok. I tada je kontrolirao izlaznu carinsku kontrolu teretnog vozila kojim je upravljao 40-godišnjak. I njemu je ponovio istu priču; da izvagana težina robe u vozilu ne odgovara podacima iz carinske deklaracije te ga je tražio 50 eura da ne poduzme službene radnje radi utvrđivanja prekršaja. Nakon toga mu je 37-godišnjak predao 50 eura, no carinik je smatrao da to nije dovoljno novca jer je utvrđeno da 40-godišnjak prevozi lijekove vrijedne 72.150 eura. Tražio ga je veći novčani iznos, no ovaj mu je to odbio dati. - Ako me ne daš više novca, platit ćeš kaznu od 600, 700 eura - zaprijetio mu je carinik bo bezuspješno.

