Tri propale žalbe na DC403 projekt od pola milijarde kn zaustavile na 2,5 mjeseca

Natječaj za gradnju dionice riječke ceste DC403 od čvora Škurinje do Luke Rijeka, vrijedan 461 milijun kuna, napokon se može nastaviti.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), naime, odbacila je žalbu zagrebačke tvrtke Jurcon projekt na dokumentaciju na tom natječaju. Kako stoji u obrazloženju odluke DKOM-a, Jurconova žalba proglašena je neurednom jer nije sadržavala sve podatke i dokaze koje žalba mora imati sukladno Zakonu o javnoj nabavi. DKOM je stoga zagrebačku tvrtku pozvao da dopuni svoju žalbu, ali to nije učinjeno u zadanom roku.

Jurcon projekt lani je imao 6,5 milijuna kuna prihoda, a ostvario ih je projektiranjem i nadzorom, a neurednom žalbom zaustavio je na dva tjedna natječaj za građenje vrijedan gotovo pola milijarde kuna. Jurcon je žalbu uložio 4. studenoga, a DKOM je nakon dva tjedna donio odluku o njoj. Za to vrijeme natječaj je morao biti zaustavljen. A to je bilo već treće zaustavljanje natječaja za DC403 zbog žalbi, i to tvrtki koje se uglavnom ne bave građenjem. Tako je 30. rujna tvrtka Nekretnine Medulin, čije ime samo govori čime se bavi, uložila žalbu na natječajnu dokumentaciju za gradnju DC403. No u toj tvrtki odustali od žalbe, ali i u tom slučaju natječaj je zaustavljen na više od dva tjedna.

A prva žalba na natječajnu dokumentaciju za DC403 uložena je još 17. svibnja ove godine, 11 dana nakon što je natječaj objavljen. Tu je žalbu uložila tvrtka Vardar Bau iz Slavonskog Broda, koja je osnovana 2017., a lani je imala prihod od 317 tisuća kuna. DKOM je odluku o odbacivanju te žalbe kao neosnovane donio tek 2. srpnja, tako da je u tom slučaju natječaj bio zaustavljen mjesec i pol. Ukupno su tako tri propale žalbe, koje su bile neuredne, neosnovane i povučene, natječaj za projekt od krucijalne važnosti za Luku Rijeka zaustavile na više od dva i pol mjeseca. Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt gradnje državne ceste D403 od čvora Škurinje do Luke Rijeka, vrijedni 520 milijuna kuna, potpisani su sredinom prosinca prošle godine.

A natječaj za gradnju te ceste još nije završen. Na to je u nedavnom intervjuu za Večernji list upozorio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je pritom najavio izmjene Zakona o javnoj nabavi. On se, među ostalim, zalaže da se znatno poveća naknada za izjavljivanje žalbe na natječajnu dokumentaciju, koja sad iznosi 5000 kuna.

Dionica DC403 jedna je od najskupljih cesta u Hrvatskoj. Duljina glavne trase iznosi 2977 metara, a spojne ceste 380 metara. Njezina je gradnja tako skupa zbog objekata među kojima su tunel Podmurvice (1253 metra), vijadukt Piopi (316 metara), vijadukt Mlaka (144 metra) te jedan pružni podvožnjak dužine 56 metara.