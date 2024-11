Bivši ukrajinski general zabrinuto poručio: Vjerujem da je Treći svjetski rat počeo

Bivši vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske, Valerij Zalužni, iznio je mračno viđenje trenutnog stanja rata, tvrdeći da je izravno sudjelovanje "ruskih autokratskih saveznika" znak da je Treći svjetski rat već započeo. "Vjerujem da 2024. možemo sa sigurnošću reći da je Treći svjetski rat počeo", izjavio je Zalužni, koji sada obnaša dužnost ukrajinskog izaslanika u Ujedinjenom Kraljevstvu, tijekom govora na svečanosti dodjele nagrada UP100 u organizaciji Ukrainske Pravde.

"Ukrajina se 2024. godine više ne suočava samo s Rusijom. Pred nama su vojnici iz Sjeverne Koreje. Budimo realni. Iranski dronovi 'Shahedi' već sada bez imalo srama ubijaju civile u Ukrajini", rekao je Zalužni, naglašavajući da u Ukrajinu stiže i oružje iz Sjeverne Koreje i Kine. Zalužni je pozvao ukrajinske saveznike da izvuku prave zaključke.

"Još uvijek je moguće zaustaviti to ovdje, na teritoriju Ukrajine. No, iz nekog razloga naši partneri to ne žele razumjeti. Očito je da Ukrajina već ima previše neprijatelja. Ukrajina će preživjeti uz pomoć tehnologije, ali nije jasno može li sama dobiti ovu bitku", rekao je.

Zalužnijev govor na ceremoniji u skladu je s njegovim sumornim viđenjem rata. Prošle je godine u eseju za The Economist izazvao negodovanje predsjednika Volodimira Zelenskog usporedivši sukob s rovovskim ratovanjem iz Prvog svjetskog rata. Zelenski je smijenio Zalužnog u veljači nakon što su se pojačale napetosti između njih oko toga kako bi se rat u Ukrajini trebao voditi – kao i zbog, navodi Politico, Zalužnijeve sve veće popularnosti, koja ga je činila potencijalnom političkom prijetnjom.

Zalužni je, inače, zaslužan za uspješno zaustavljanje i odbijanje početnog ruskog napada pokrenutog 24. veljače 2022., što je kasnije zasjenjeno neuspjehom prošlogodišnje protuofenzive. Njegovu ulogu preuzeo je general Oleksandr Sirskij, koji se smatra bližim predsjedniku.