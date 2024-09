Topliji dani pred nama, ali ne spremajte kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme čeka ovaj tjedan

I u utorak nas, prema najavama Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje promjenljivo vrijeme. Na zapadu i sjeverozapadu i pretežno oblačno uz povremenu kišu, češću prijepodne, a uglavnom bez oborina očekuje se na istoku. Ponajprije na otvorenom moru mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar slab do umjeren, u gorju mjestimice jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, u Dalmaciji umjeren do jak istočnjak i jugo. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 12 do 16 °C. Najviša dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 18 do 23 °C, prognozira DHMZ.

Detaljniju prognozu za HRT je pripremila meteorologinja Tomislava Hojsak. U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša mjestimice padati još ujutro. Sredinom dana i poslijepodne bit će i kraćih sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka od 17 do 19 °C. U središnjoj Hrvatskoj oblačno i kiša do sredine dana. Popodne sunčana razdoblja, osobito na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Temperatura će s jutarnjih oko 10 °C porasti na 16 ili 17 °C", najavila je Hojsak.



U Gorskoj Hrvatskoj oblačno s kišom, češćom u prvom dijelu dana, kao i na promjenjivo oblačnom sjevernom Jadranu. Umjeren do jak sjeveroistočni vjetar puhat će u gorju, a na moru bura, mjestimice i s olujnim udarima. Dnevna temperatura zraka oko 14 °C u gorju, a na moru od 18 do 21 °C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije umjereno do pretežno oblačno. Glavnina kiše past će u prvom dijelu dana. Češća će biti na otocima, gdje bi se poneki pljusak s grmljavinom mogao pojaviti i poslijepodne. Duž obale puhat će umjerena do jaka bura, poslijepodne i jugo. Dnevna temperatura od 20 do 23 °C.

Na jugu Hrvatske promjenjivo oblačno, kiša češća na otvorenom moru i otocima, gdje može i zagrmjeti. Puhat će umjerena i jaka bura, poslijepodne jugo, osobito na otvorenom moru, pa će ono biti umjereno valovito i valovito. Temperatura zraka porast će na vrijednosti između 21 i 23 °C."

"U nastavku tjedna na kopnu će još malo zatopliti uz povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar. Sunčanih će razdoblja biti više, osobito na sjeveru unutrašnjosti. Kiša će padati većinom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, tek povremeno i sjevernije. Na Jadranu se nastavlja promjenjivo s povremenom kišom, u četvrtak češćom, na dalmatinskim otocima i obilnom. Umjerena i jaka bura još će u srijedu pod Velebitom imati olujne udare, a u Dalmaciji će vjetar i dalje povremeno okretati na jugo. Temperatura zraka će malo porasti", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

