Nazire se kraj ovoj hladnoći? Evo kakvo nas vrijeme očekuje ovoga tjedna

Vrijeme će danas na kopnu biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom na istoku gdje mjestimice može biti i obilnija. Na Jadranu uz promjenjivu naoblaku sunčana razdoblja, osobito u Dalmaciji, a na sjevernom dijelu prema večeri kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Na Jadranu umjeren do jak sjeverni i bura, na jugu i sjeverozapadni, a bura će na sjevernom dijelu navečer jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 14 do 17, na Jadranu između 19 i 22 °C.

Sutra pak promjenljivo, na zapadu i sjeverozapadu i pretežno oblačno uz povremenu kišu, češću prijepodne, a uglavnom bez oborina očekuje se na istoku. Vjetar slab do umjeren, u gorju mjestimice jak sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura, u Dalmaciji umjeren do jak istočnjak i jugo, navečer i u noći u okretanju na buru. Najniža temperatura između 7 i 12, na Jadranu od 12 do 16°C. Najviša dnevna između 13 i 18, na Jadranu od 18 do 23°C.

Za sutra je upaljen i žuti meteoalarm za cijeli Jadran zbog vjetra koji će puhati. Udari olujne bure kretat će se do 85 kilometara na sat. No, hladnom i kišovitom vremenu ipak se nazire kraj. Od srijede će temperature porasti te će biti primjerenije ovom dijelu godine. Dnevne temperature kretat će se od 20 do 23 stupnja Celzijeva.

– I idućih dana na kopnu povremena kiša, no bit će je manje često i u manjoj količini nego u dane vikenda i tijekom ponedjeljka. Nerijetko će biti i sunčanih razdoblja, uz koja će temperatura zraka postupno porasti, posebice od srijede. Toplije i na moru, uz buru na sjevernom Jadranu, mjestimice jaku i olujnu, te istočnjak i jugo prema jugu. Pritom će biti i sunčanih razdoblja, ali i razdoblja s kišom, koja je najizglednija potkraj srijede i u četvrtak – prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

