Tko ne konzumira mirovinu 2. stupa u roku od godine dana ostaje bez mirovinske štednje

Središnji registar osiguranika Regos objavio je tumačenje najnovijih zakonskih promjena vezanih za privatnu mirovinsku štednju u kojima ističe da su od 1. siječnja 2024. dodatno fleksibilizirani uvjeti za jednokratnu isplatu korisnicima osnovne starosne ili prijevremene starosne mirovine. Radi se o sredstvima koja osiguranici drugog stupa mogu odmah povući kad krenu u mirovinu. Primjerice, radnik koji u drugom stupu ima 40 tisuća eura štednje, moći će odmah dobiti 20 posto ili osam tisuća eura, ali otvara se mogućnost da po vlastitom izboru povuče i manje. Propisuje se da se takva isplata može ugovoriti ako je osnovna starosna, odnosno osnovna prijevremena starosna mirovina iz I. stupa veća od najniže mirovine prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (ZOMO).

Dosad se jednokratno moglo povući 15 posto ukupne doznake mirovinskom osiguravajućem društvu (MOD-u). Novost je da će korisnik mirovine moći odabrati iznos jednokratne isplate između 0% i 20% od ukupne doznake, dakle moći će, ako procijeni da mu je to povoljno, povući i manje od maksimalnih 20 posto, recimo 5 ili 10 posto svoje štednje. Dosad su ljudi koji su odlazili u dvostupnu mirovinu mogli povući ili 15 posto ili ništa.

Za sredstva koja su doznačena u MOD do dana stupanja na snagu izmijenjenog Zakona (1. siječnja 2024..), novi umirovljenik ima rok od 12 mjeseci da sklopi ugovor o mirovini s MOD-om, a ukoliko to ne učini, MOD će u roku od 30 dana od proteka toga roka doznačiti sredstva u državni proračun. I kod novih osiguranika koji ne konzumiraju svoje pravo u roku od godine dana, Regos ističe da će isplata biti umanjena za iznos stvarnih troškova koje je MOD imao u vezi čuvanja tih sredstava. HZMO će u tom slučaju osobi odrediti mirovinu kao da je bila osigurana samo u prvom stupu. Štednja u drugom stupu može se u cijelosti naslijediti do dana potpisa tog ugovora, zbog čega su neki odgađali potpisivanje ugovora i živjeli samo od osnovne mirovine iz prvog stupa.

Izmjenama i dopunama Zakona o dodatku na mirovine ostvarene prema ZOMO-u povećava se dodatak na dio osnovne mirovine iz I. stupa sa 20,25% na 27% za mirovinski staž ostvaren od uvođenja II. stupa, tj. od 1. siječnja 2002. godine nadalje. Time se korisnicima mirovina iz oba mirovinska stupa omogućuje jedinstvena stopa dodatka od 27 % na mirovinu iz I. stupa, neovisno o tome kada je navršen mirovinski staž (prije ili poslije uvođenja II. mirovinskog stupa).

Povećanje tog dodatka utjecat će na povećanje osnovne mirovine iz I. stupa, a time i na povećanje ukupne mirovine za korisnike mirovina iz oba stupa. HZMO je već objavio da će prvi povećani dodatak biti isplaćen u veljači.

Izmjenama i dopunama članka 104. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima propisana je obveza REGOS-a da članu fonda obvezno dostavi obavijest o informativnom izračunu mirovine radi donošenja odluke o izboru mirovine. Propisano je da ako član fonda odabere mirovinu iz I. i II. stupa, a ne sklopi ugovor o mirovini s MOD-om u roku od godinu dana od dana doznake sredstava MOD-u, MOD će pod uvjetima i u roku propisanom u članku 126. Zakona o MOD-u izvršiti prijenos doznačenih sredstava u državni proračun, umanjenih za iznos stvarnih troškova koje je MOD imao u vezi čuvanja tih sredstava. Nakon prijenosa sredstava u državni proračun, HZMO će korisniku odrediti mirovinu kao da je bio osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti.

Početkom godine prestala je obaveza prebacivanja radnika kojima nedostaje pet godina do mirovine u fond C kategorije. Po novome, mlađe osobe raspoređuju se u fond A kategorije, a radnici kojima je do mirovine ostale manje od deset godine rasporedit će se u fond B kategorije. Pema novim izmjenama nema više mogućnosti službenog rasporeda novozaposlenih u OMF kategorije C.

