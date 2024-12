Temperature se danas penju do 14 °C, evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

Vrijeme će na Jadranu danas biti pretežno sunčano, poslijepodne slijedi porast naoblake, a u noći na subotu mjestimice kiša. U unutrašnjosti će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Vjetar će na kopnu biti slab, na Jadranu prijepodne umjerena bura, poslijepodne u okretanju na jugo, koje će prema kraju dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 0 i 5, na Jadranu od 9 do 14 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Najviša temperatura zraka jutro u 6 sati izmjerena je u Dubrovniku te je iznosila 8.4 °C. S druge strane, najhladnije je bilo u Pazinu gdje je temperatura zraka u 6 sati bila -4.6 °C.

Za danas je izdano upozorenje za jednu regiju. Naime, žuto upozorenje na snazi je za Velebitski kanal zbog vjetra. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", poručio je DHMZ.

Hrvatski autoklub (HAK) upozorio je vozače da su kolnici mjestimice vlažni i skliski: "Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez propisne zimske opreme".

Sutra, u subotu, u unutrašnjosti će biti pretežno oblačno, većinom u prvom dijelu dana uz uglavnom slabu oborinu na granici kiše i snijega koja će se ujutro ponegdje smrzavati na hladnom tlu. Na Jadranu će biti promjenjivo s pljuskovima koji osobito u Dalmaciji mogu biti uz grmljavinu lokalno izraženiji. Na kopnu vjetar slab, na moru će umjereno i jako jugo najprije na sjevernom dijelu okrenuti na sjeverni vjetar i ponegdje buru. Najniža temperatura u subotu će biti od -5 do -1, na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C. Najviša dnevna oko 2 na kopnu, a na obali, otocima, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 10 do 14 °C.

U nedjelju će, kako navodi HRT, biti sunčanije, uglavnom na jugu Jadrana još ponegdje kiša, zatim posvuda suho, premda u ponedjeljak prolazno oblačnije. U kopnenom području, mjestimične slabe oborine moguće su i tijekom malo sunčanije i toplije nedjelje te ponedjeljka.

