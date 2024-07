Još kratko svježije pa onda opet vrućine: Mogao bi pasti pokoji pljusak, upaljeni alarmi zbog bure

Vrijeme će danas biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, samo lokalno uz malo kiše ili poneki pljusak. Najviše sunčanog vremena očekuje se u Dalmaciji. Vjetar će biti slab, ponegdje i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će većinom između 23 i 28 °C, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Niz upozorenja izdan je za danas zbog vjetra. Za Velebitski kanal izdano je narančasto upozorenje koje vrijeme opisuje kao opasno. Tamo se, naime, očekuje pojačana do jaka, mjestimice moguća i vrlo jaka bura. Poslijepodne će oslabjeti pa navečer ponovno pojačati. Zbog vjetra su izdana i žuta upozorenja za riječku i dubrovačku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić te za Dalmaciju.

Foto: DHMZ

"Očekujte i budite pripravni za olujne brzine vjetra u kombinaciji s lokalno visokim valovima koji su se već ili će se tek generirati. Upravljanje plovilom u tim uvjetima zahtijeva veliko iskustvo te adekvatno opremljena plovila. Preporučljivo je da pomorci bez odgovarajućeg iskustva potraže sigurnu luku prije početka potencijalno opasnog vjetra i valova. Vjerojatno je da mnogi katamarani i trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u upozorenju.

Poneki pljusak očekuje se i ovog četvrtka, ali će žuti meteoalarm biti upaljen tek na području Kvarnera zbog bure. Jutros je izmjerena relativno visoka temperatura mora. Na Krku je ona, primjerice, čak 26°C, dok se u ostatku obale kreće između 24 i 25°C.

''Djelomice sunčano, povremeno uz povećanu naoblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, češće u unutrašnjosti, u noći i na sjevernom Jadranu. Poslijepodne na Jadranu pretežno sunčano. Na istoku slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu većinom umjerena bura, podno Velebita u noći ujutro i jaka, a danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 17 do 22 °C. Najviša dnevna između 23 i 28, na Jadranu od 27 do 30 °C'', navodi DHMZ u prognozi za sutra.