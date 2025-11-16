Naši Portali
KONCERT: 'KAKO VRIJEME LETI'

Tanja Ruždjak, Davor Nekjak i Darijan Ivezić oduševili bečku publiku

Snježana Herek
Autor
Snježana Herek
16.11.2025.
u 22:48

Razdragana bečka publika je “glazbenu Trojku” iz Hrvatske nagradila burnim i dugotrajnim pljeskom

U dupkom punoj dvorani Bank Austria salona u Staroj gradskoj vijećnici u Beču održan je u četvrtak navečer impresivan koncert troje mladih umjetnika iz Hrvatske. Riječ je o sopranistici Tanji Ruždjak, baritonu Davoru Nekjaku i pijanisti Darijanu Iveziću, koji su publici pod nazivom “Kako vrijeme leti”, predstavili svoj izbor arija iz najpopularnijih opera svjetskih skladatelja. Koncertu je, između ostalih, nazočan bio i opunomoćeni ministar u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču Josip Špoljarić.

Mladi makedonsko-hrvatski bariton Nekjak, inače solista opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, već je izvedbom prve arije, popularnog Figara iz Rossinijeve opere “Seviljski brijač”, svojim privlačnim baritonom ne samo oduševio bečku publiku, nego i pokazao visoki domet svojih glasovnih mogućnosti. U punom sjaju bečkoj publici, u kojoj je bilo i dosta glazbenih znalaca, solistički se je predstavila i sopranistica Tanja Ruždjak izvedbom poznatih arija iz Mozartovih opera.
 
Zatim su uslijedili i zajednički dueti Tanje i Davora, a sve u pratnji virtuoznog pijanista Darijana Ivezića. Koncertna večer, na kojoj su izvedena i djela hrvatskih skladatelja, bila je podijeljena na tri tematska dijela. Prvi dio „Od Mozarta do Rossinija“, drugi dio koji su obilježila djela iz „Ostavštine velikih hrvatskih skladatelja”( D. Pejačević, J.Hatze i J.Gotovac), a u trećem dijelu su dominirala djela “Romantizma“: od Leoncavalla i Puccinia do Masseneta Hupfelda i Lehara. Koncert je završio bezvremenskim skladbama, Hupfeldovom “As Time Goes By” i Leharovom “Usne šute”, koje upečatljivom glazbom povezuju prošlost i sadašnjost.
 
Razdragana bečka publika je “glazbenu Trojku” iz Hrvatske nagradila burnim i dugotrajnim pljeskom. Koncert je organizirala Udruga “Riječ-Boja-Ton” (WFK) iz Beča, na čijem je čelu Zagrepčanka s bečkom adresom Jadranka Klabučar - Gros, koja već godinama pomaže mlade glazbenike i omogućava im nastup pred bečkom publikom. Organizatorica je uvodno prigodnim riječima pozdravila sve nazočne. “Mladi su umjetnici, na kraju svojeg nastupa bečku publiku posebno razveselili izvedbom arije Papageno, iz Mozartove opere - Čarobna frula. Njihova čarobna izvedba nagrađena je gromoglasnim pljeskom, uz želju da ponovno dođu u Beč”, rekla nam je organizatorica koncerta Klabučar-Gros. Uz obećanje:

“Gledat ćemo da ovi mladi umjetnici ponovo dođu u Beč i budu gosti, na nekom od koncerata koje će i sljedeće godine organizirati bečka Udruga za kulturu  - Riječ-Boja-Ton”. Pokrovitelj bečkog, svake hvale vrijednog koncerta, bilo je Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Austriji. Glazbeni projekt potpomogli su i MSL Solutions, koji je sponzorirao mlade umjetnike te Bank Austria, koja ih je ugostila u svom prelijepom baroknom Salonu u Staroj gradskoj vijećnici u Beču, prostoru s jednom od najboljih akustika u austrijskom glavnom gradu.
koncert Beč

Kupnja