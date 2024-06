Talibanska zabrana natjerala ih da umjesto heroina krijumčare marihuanu

Počeli su s heroinom, pa su se prebacili na marihuanu i hašiš. I specijalizirali se za krijumčarenje tih droga preko Španjolske i Turske. Preko Turske su krijumčarili heroin, koristeći brodske kontejnere, a drogu su znali krijumčariti i - trajektima. Tako je, sumnja Europol, godinama poslovala kriminalna skupina, koja je svoje operacije vodila iz Španjolske u kojoj su nedavno uhićene 42 osobe. Među uhićenima, bio je i šef spomenute kriminalne organizacije koji je u Španjolskoj živio koristeći lažni identitet. Kriminalna organizacija razotkrivena je u zajedničkoj akciji policija Španjolske, Francuske i Turske u kojoj je sudjelovalo oko 400 policajaca. Osim što su uhićene 42 osobe, obavljeno je i 28 pretraga u Granadi, Málagi i Sevilli, a u tim pretragama nađeno je i šest unutarnjih plantaža za proizvodnju marihuane. Zaplijenjeno je i više od dvije tone marihuane, a nađene se i veće količine drugih droga poput hašiša. U pretragama je nađeno oružje, oko 100.000 eura u gotovini, više luksuznih vozila...

Istragom je utvrđeno da je kriminalna organizacija bila specijalizirana za transnacionalno krijumčarenje droge te su drogu godinama krijumčarili u Španjolsku. "Posao" su počeli s heroinom, a zatim su se prebacili na marihuanu i hašiš. Kada bi droga stigla u Španjolsku, dalje su je krijumčarili diljem EU. Što se tiče heroina, on u EU ulazi preko Turske jer iz Turske potječe veći dio kriminalnih skupina koji se bave krijumčarenjem heroina pri čemu koriste brodske kontejnerske linije i trajekte. Istražitelji sumnjaju da se kriminalna skupina s krijumčarenja heroina prebacila na marihuanu i hašiš nakon što je došlo do problema u "opskrbi" jer su se promijenile političke okolnosti u Afganistanu.

Naime, nakon što su vratili na vlast talibani su 2022, zabranili uzgoj maka, a to je dovelo do smanjene proizvodnje heroina. Afganistan je godinama bio glavna "tvornica" heroin koji je dolazio na EU tržište, a talibanska zabrana uzgoja maka znatno je utjecala na europsko tržište droge. Jer ovisnici onda heroin mijenjanju nekim drugim, sintetičkim i puno opasnijim drogama. Jedna od takvih je fentanil koji je smrtonosan. U SAD-u je 2022. od sintetičkih opioida umrlo 68.000 ljudi, a većina tih smrti je povezana s fentanilom. U EU je bilo oko 100 smrtnih slučajeva, no stručnjaci upozoravaju da Europa još ne shvaća koliko je opasan fentanil. O njemu se brzo postaje ovisan, a paradoksalno je da su za epidemiju u SAD-u "zaslužni" liječnici. Jer su prepisivali velik broja lijekova protiv boli čime su izazvali ovisnost, što je dovelo do većeg korištenja heroina ali i fentanila, koji se često miješa i s nekim krivotvorenim lijekovima.