Policajac Franciškoviću: Meni nije bilo bitno što govorite nego kuda se krećete

Dva sata iskazivao je policajac Josip P. kako i zašto je 13. studenog 2021. tijekom anti COVID prosvjeda nadzirao i pratio Marka Franciškovića, koji je i zbog toga što je radio i govorio na tim prosvjedima i kasnijem "pohodu" na HRT, sa svojom suprugom Lanom Ujdenicom i Natkom Kovačevićem završio na optuženičkoj klupi. Tužiteljstvo ih tereti za javno poticanje na terorizam, a u nastavku suđenja su na zagrebačkom Županijskom sudu u tom postupku saslušani i prvi svjedoci.

Radilo se o policajcima i redarima koji su pratili ili osiguravali prosvjede na Trgu bana Jelačića, a jedan od tih policajaca je bio i Josip P. Vrlo detaljno je opisivao kako je nadzirao Franciškovića. Po riječima svjedoka, nadzor se sastojao od toga da bude u Franciskovićevoj blizini i to na udaljenosti ne većoj od jednog metra. Trebao je pratiti kuda se Francišković kreće, a kako je Josip P. kazao da je bio tako blizu Franciškovića, ovome nije bilo jasno kako onda nije čuo što govori jer je Josip P. u više navrata kazao da osim "idemo prema HRT-u" nije čuo što je drugo Francišković govorio.

- Meni nije bilo bitno što vi govorite, jer to što ste govorili su pratili i snimali drugi. Moj zadatak je bio da pratim kuda se krećete - pojasnio je svjedok. Na upite braniteljske klupe kazao je i da nije vidio ni da su Francišković ili Kovačević bili nasilni, no isto tako nije čuo ili se nije mogao sjetiti da je čuo da su pozivali bilo na nasilje bilo da se ne napada policija. Zvonimir Hodak, Franciškovićev branitelj na koncu je prigovorio iskazu Josipa P. navevši da je "konfuzan i subjektivan prema tužiteljstvu.

Suđenje Franciškoviću i njegovim suoptuženicima počelo je lani u listopadu, kada je sve troje zanijekalo krivnju. Francišković je tada rekao da je optužnica, koja je podignuta u ožujku 2022., a pravomoćna je postala u svibnju 2023., besmislena i konstruirana.

Prema optužnici, svi se terete za postupanje čiji je cilj bio ozbiljno narušavanje temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura Republike Hrvatske. Tužiteljstvo tvrdi da im je motiv za to bilo nezadovoljstvo radom tijela državne vlasti Republike Hrvatske. Francišković se, prema optužnici, tereti da je od 13. studenog 2021. do 1. prosinca 2021. u više gradova istupao na neprijavljenim javnim prosvjedima održanima na anti COVID prosvjedima. S tih je prosvjeda preko videosnimki koje je objavljivao na društvenim mrežama pozivao građane Republike Hrvatske, kao i izvan nje, na mobilizaciju i napade na tjelesni integritet članova vladajućih državnih struktura, zauzimanje javnih objekata i na druge nasilne metode za smjenu demokratski izabrane vlasti u Republici Hrvatskoj te ignoriranje sredstava javnog priopćavanja. Kovačević je pak optužen da je 28. studenog 2021., s Franciškovićem, sudjelovao na javnom okupljanju na kojem su pozivali na mobilizaciju te, među ostalim, i na nasilne metode za smjenu vlasti i ignoriranje sredstava javnog priopćavanja.

Nadalje, Franciškovića se tereti da je djela za koje je optužen počinio i dok je bio u istražnom zatvoru. Iz Remetinca je telefonski komunicirao sa svojom suprugom, a ona je ono što je on govorio snimala te kasnije objavljivala na društvenim mrežama. I u tim razgovorima je pozivao građane na nasilno rušenje ustavnih, političkih, gospodarskih i društvenih struktura u Republici Hrvatskoj. Francišković je nakon uhićenja jedno duže vrijeme bio u istražnom zatvoru iz kojeg je pušten u studenom 2022.. Nakon što je optužnica podignuta, obrana je tražila da se iz nje neki dokazi izdvoje kao nezakoniti, no to im je odbijeno.

U svojim govorima Francišković je napadao vlast i ono što rade.

"Nije problem smijeniti ovu koruptivnu vlast.... Ali je pitanje što dalje? Tko će biti lider? Što će biti ako krenemo i kako ćemo urediti državu na božjim zakonima?... Ovo što radi ova koruptivna vlast je uništavanje zapadne demokracije, jer cjepivo je biološko oružje, a cijepljeni nisu ratno sposobni.... Domovinski rat je pokazao da mi imamo ratnički gen, a ovo je sada svjetski rat... Mediji su korumpirani i ne izvještavaju o tome da svaki dan ima 50 ovakvih prosvjeda.... Stoga dođite na Trg bana Jelačića odjeveni u uniforme iz Domovinskog rata... Ako se postrojimo neće nas moći ignorirati... I ne dolazi u obzir ostavka ove koruptivne vlasti, već kažnjavanje zločinaca.... Treba im suditi... A kada netko radi agresiju na vas, imate se pravo braniti.... Ovo je rat, a u odnosu na ovo sada, ono prije 30 godina bila je kamilica...." - citati su iz njegovih govora, koji su objavljeni na njegovom računu na YouTubeu, gdje su bili dostupni, navodi tužiteljstvo, velikom broju njegovih istomišljenika.