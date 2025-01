Svjedoci o hororu: 'Svi su počeli vikati i derati se, policija nam je govorila da napustimo područje'

Svjedoci napada u New Orleansu u kojem se napadač zabio vozilom u gomilu ljudi, ubivši njih najmanje desetero, a ozlijedivši mnogo više, za CNN su opisali „paniku” i „užas” koji je nastao u povijesnoj ulici tog grada u Louisiani. „Vidio sam kamionet koji se zabija u sve na lijevom pločniku ulice Bourbon”, rekao je za američki medij Kevin Garcia.

„Do mene je doletjelo tijelo”, kazao je 22-godišnjak i dodao da je čuo i pucnjeve. Druga svjedokinja, 22-godišnja Whit Davis, za CNN je rekla da je u vrijeme incidenta bila u noćnom klubu u toj ulici. „Svi su počeli vikati i derati se i trčati prema nazad, potom smo praktički kraće vrijeme bili zatvoreni, pa se situacija smirila, ali nam nisu dopustili da odemo”.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

„Kad su nas konačno pustili iz kluba policija nas je upućivala gdje da hodamo i govorila nam da brzo napustimo područje. Vidjela sam nekoliko tijela koje nisu uspjeli prekriti i mnoge koji primaju prvu pomoć”, nastavila je Davis. Policija je svjedocima rekla da ne koriste telefone i napuste područje što je prije moguće, dodala je. Prema trenutnim podacima službene gradske agencije za pripravnost za katastrofe NOLA Ready, u napadu je poginulo najmanje desetero ljudi, a 30 je ozlijeđeno.

CBS je ranije izvijestio da je do incidenta došlo u ranim jutarnjim satima u popularnoj ulici Bourbon u središtu grada, u njegovoj francuskoj četvrti. Glasnogovornik policije New Orleansa rekao je da "prva izvješća pokazuju da je vozilo možda udarilo u grupu ljudi" u prvim satima novogodišnjeg dana. Glasnogovornik je dodao da ima "prijavljenih smrtnih slučajeva". Novinar CBS-a vidio je više ljudi na tlu s ozljedama.

Svjedoci su rekli CBS-u da je vozilo uletjelo u gomilu velikom brzinom, a zatim je vozač počeo pucati, što je natjeralo policiju da uzvrati vatru. Policija nije potvrdila to izvješće. NOLA Ready, vladina agencija u New Orleansu, objavila je na društvenim mrežama da je došlo do "incidenta s masovnim žrtvama u ulicama Canal i Bourbon" i poručila onima u blizini da se "maknu s tog područja". Video snimke koje cirkuliraju društvenim mrežama prikazuju mnoge žrtve na tlu u New Orleansu. U pozadini se čuju pucnjevi i vide se ljudi kako pokušavaju pobjeći iz tog područja.