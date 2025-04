FOTO Je li Trump umislio da je vladar svijeta? Otkrio je svoj plan za globalnu dominaciju

Američki predsjednik Donald Trump misli da vlada svijetom. Njegova ambicija je bezgranična. Ali također zaudara na opasnu oholost i postavlja ozbiljno pitanje: Gdje će planet završiti pod vodstvom ovog kaotičnog i osvetoljubivog predsjednika? Trump je otkrio svoj plan za globalnu dominaciju u novom intervjuu za "The Atlantic". Rekao je da se riješio "pokvarenih tipova" i istraga koje su ograničavale njegov prvi mandat. "Drugi put vodim zemlju i svijet", dodao je. On pokušava masovnu, istovremenu transformaciju života u Sjedinjenim Državama i globalnim političkim i ekonomskim sustavima predvođenim Amerikom koji su učvrstili primat Washingtona od Drugog svjetskog rata, stoji u analizi CNN-a.

On je neosporno najprisutnija svjetska figura, 100 burnih dana otkako je ponovno zauzeo Ovalni ured. Nitko ne zna što će sljedeće učiniti - ni saveznici SAD-a ni neprijatelji. Od Moskve do New Delhija i od Gaze do Rima, Trump ima prste u svakom geopolitičkom kolaču. Mnogi stranci možda osjećaju gnušanje prema Trumpu. Ali ne mogu ga ignorirati. Stvarnost američke globalne uloge znači da osoba koja ima najvišu poziciju ima ogroman autoritet, rekla je Majda Ruge, viša suradnica za politiku u programu za Sjedinjene Države pri Europskom vijeću za vanjske odnose.

"Uzmite Ukrajinu, koja je na granicama Europske unije – to je praktički europsko pitanje, ali činjenica je da bez američkih obavještajnih podataka, vojne podrške i američkog nuklearnog odvraćanja, Europljani nisu u mogućnosti nastaviti podržavati Ukrajinu u mjeri koja je potrebna da bi Ukrajina zapravo napredovala na bojnom polju“, rekla je Ruge.

Trumpovi pristaše tvrde da tradicionalni američki pristupi vanjskoj politici nisu donijeli ništa osim poniženja. Sjećaju se dva izgubljena rata u Afganistanu i Iraku te misle da je Europa izgradila napuhane socijalne države pod američkim velikodušnim vojnim kišobranom. Trumpova bombastična izjava odbija mnoge ljude. Ali on često postavlja relevantna pitanja. Na primjer - jesu li dva desetljeća američkog gospodarskog angažmana s Kinom kupila ništa više od rivala supersile 21. stoljeća, a istovremeno uništila američku proizvodnju? I 80 godina nakon poraza nacizma i tri i pol desetljeća nakon pada Sovjetskog Saveza, ne bi li se Europljani sada trebali brinuti o vlastitoj obrani?

Problem je što Trumpov pristup rješavanju ovih pitanja riskira potkopavanje sigurnosti i stabilnosti svijeta koji on tvrdi da vodi. Znakovi za Trumpove vanjskopolitičke prioritete trenutno ne izgledaju obećavajuće, posebno nakon što je pokrenuo trgovinske ratove koji su uzdrmali globalna tržišta i iz kojih nema lakog izlaza. Ali možda njegov neortodoksni pristup može pronaći način za okončanje rata u Ukrajini koji bi tradicionalniji američki predsjednik mogao propustiti. Sigurno mu nešto duguje zbog čestog klečanja pred ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Nakon što je u svom prvom mandatu uništio posljednji iranski nuklearni sporazum, traži novi kako bi spriječio užasnu perspektivu američkih vojnih udara, navodi se u analizi.

Daleko od jačanja američke moći, Trump riskira da je ugrozi. Njegovo maltretiranje prisiljava strane nacije da užurbano preispitaju svoj odnos sa Sjedinjenim Državama. Suočavaju se s istim izborom kao i predsjednici sveučilišta, izvršni direktori i medijski šefovi u SAD-u, samo s većim ulogom: Hoće li se oduprijeti novom američkom kralju ili će mu laskati?

Britanski premijer Keir Starmer došao je u Washington s ponudom državnog posjeta kralju Charlesu kako bi pokušao iskoristiti Trumpovu ljubav prema britanskoj kraljevskoj obitelji. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokušao se suprotstaviti Trumpu – i izbačen je iz Bijele kuće nakon televizijskog prikazivanja uvrede u Ovalnom uredu. A Kanada, jedan od najbližih prijatelja Amerike, upravo je održala cijele izbore kojima je dominirala potreba za prekidom s Washingtonom zbog Trumpovih tarifa i njegovih zahtjeva da postane 51. savezna država. Nije skrivao da bi radije sjedio s tiranima poput Putina i kineskog predsjednika Xi Jinpinga - koje smatra moćnicima stvorenim po vlastitoj slici - nego s vođama savezničkih nacija koje su prolile krv sa Sjedinjenim Državama kako bi zaštitile slobodu i demokraciju.

Iako se Trumpove vanjske političke akcije često čine iznenadnima i loše promišljenima, postoji jasnija ideološka osnova za njegove ambicije u drugom mandatu. Samo što to nije baš prihvatljiva ideološka osnova za nacije koje su se dugo oslanjale na Sjedinjene Države. U novom članku u časopisu Internationale Politik Quarterly, dva njemačka stručnjaka za vanjsku politiku tvrde da Trumpovo ponašanje nije ponašanje nepredvidljivog ili „kratkotrajnog usijanog čovjeka“, već pokazuje koherentan svjetonazor. "Trump ne poznaje ni prijatelje ni neprijatelje, poznaje samo snagu ili slabost“, napisali su bivši njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel i Thomas Kleine-Brockhoff, bivši savjetnik njemačkog predsjedništva koji sada vodi Njemačko vijeće za vanjske odnose.

Trump teško da je velemajstor geopolitičkog šaha kakvim se zamišlja. Njegov carinski sukob s Kinom podcijenio je ponos Pekinga i njegovu nespremnost da se preda. (Kineski čelnici također žele vladati svijetom.) I, paradoksalno, Trumpovi agresivni pokušaji korištenja američke moći mogli bi rezultirati time da rasipa važna područja američkog utjecaja.

Jedan od mogućih ishoda američkog trgovinskog rata s Kinom je razdvajanje dvaju duboko isprepletenih gospodarstava. To bi mogao biti bolan proces za potrošače u objema zemljama. Ali to bi također moglo ukloniti jedan od čimbenika koji bi mogao odvratiti Peking od invazije na Tajvan: mogućnost da bi prekid američke trgovine tijekom rata mogao uništiti kinesko gospodarstvo.

Sličan gubitak moći mogao bi očekivati ​​i SAD u Europi. Ako američki saveznici ispune obećanja o ponovnom naoružavanju usred strahova od buduće američke podrške, njihova neovisnost mogla bi oslabiti i Atlantski savez koji je generacijama umnožavao američku moć. Trumpov pristup također narušava povjerenje koje saveznici imaju u Washingtonu, iscrpljujući američku nevojnu moć i utjecaj iz dana u dan. Ne samo da je predsjednik očito spreman priznati Putinova nezakonita otimanja zemlje u Ukrajini, već i sam razmišlja o jednom na Grenlandu.

I preokrenuo je maksimu predsjednika Johna Kennedyja da SAD ne predvodi primjerom svoje moći, već snagom svog primjera. Njegov prezir prema ljudskim pravima i vladavini prava; uzdizanje despota nad demokratima; i iskorjenjivanje strane pomoći koja je milijune Afrikanaca održala na životu moglo bi nepovratno okaljati ugled Amerike. U Europi je Trumpov povratak na dužnost pojačao strahove da SAD ima druge strateške prioritete i da se njegovi saveznici moraju naučiti snalaziti sami za sebe.