Strava u New Orleansu: Automobilom se zaletio na skupinu ljudi, više osoba je poginulo

Više osoba je poginulo nakon što je vozač zaletio u skupinu ljudi automobilom u New Orleansu, javljaju američki mediji. Incident se dogodio oko 3 sata nakon ponoći u jednoj od najprometnijih ulica u gradu, a još se utvrđuje broj žrtava.

Popularna ulica Bourbon u New Orleansu je zatvorena za sav promet, a policija je preplavila taj dio grada. Na mjesto događaja je stigla i hitna pomoć, a još se utvrđuje točan broj žrtava.

BREAKING: Multiple people are dead after the NOPD says a car may have plowed into a crowd on people on Bourbon Street. @lbjnola will have the latest on Good Morning New Orleans. pic.twitter.com/nmk2JrMudu