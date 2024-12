VIDEO Pojavila se snimka razornog ukrajinskog udara na Ruse u ključnoj regiji: 'Uništili smo im stožer'

Nakon što je ukrajinska Glavna obavještajna uprava (GUR) izvijestila da je pomorski bespilotni dron Magura V5, opremljen raketnim oružjem, uspješno pogodio zračni cilj prvi put u vojnoj povijesti, izveden je još jedan napad. U priopćenju GUR navodi da je 31. prosinca dron raketom pogodio ruski helikopter Mi-8 tijekom sukoba u Crnom moru u blizini rta Tarkhankut, na zapadu Krima. A sada Kijev tvrdi da su njegove snage uništile rusko vojno zapovjedništvo u južnoj regiji Zaporižja, nakon što se na društvenim mrežama pojavila video snimka koja navodno prikazuje trenutak udara.

A Russian headquarters was destroyed in the temporarily occupied part of Zaporizhzhia region in a joint operation by Ukrainian Defense Intelligence and Tavriia operation strategic military group.



