Svi žele nešto promijeniti – manje stresa, kvalitetnije spavati, više vježbati, zdravije jesti, smršavjeti...

Promjena ponašanja kroz male, gotovo neprimjetne korake koji vode prema dugoročnom uspjehu, pristup je o kojemu piše BJ Fogg u svojoj knjizi "Mikronavike", a koja je upravo dobila svoje hrvatsko izdanje u nakladi Znanja. Ovaj osnivač Laboratorija za oblikovanje ponašanja na Sveučilištu Stanford donosi sveobuhvatni vodič za zdraviji život, i to koristeći svoje bogato iskustvo u psihologiji i znanosti o ponašanju kako bi čitateljima pružio praktične alate za transformaciju.

Osim što se bavi istraživanjima, Fogg podučava inovatore iz svijeta gospodarstva o tome kako doista funkcionira ljudsko ponašanje, a osnovao je i Akademiju mikronavika kako bi pomogao ljudima diljem svijeta.

– Malo je moćno. Barem kad je riječ o promjenama. U proteklih sam dvadesetak godina primijetio da gotovo svi žele nešto promijeniti: zdravije jesti, smršavjeti, više vježbati, ublažiti stres, kvalitetnije spavati. Želimo biti bolji roditelji i partneri. Želimo biti učinkovitiji i kreativniji. No uznemirujuće razine pretilosti, neispavanosti i stresa o kojima izvješćuju mediji — a koje pokazuju i moja istraživanja u laboratoriju na Stanfordu — govore mi da postoji golema razlika između onoga što želimo i onoga što doista radimo. Krivnja za jaz između onoga što želimo i onoga što radimo pripisuje se mnogim čimbenicima — no najčešće krivimo sami sebe. Prihvaćamo poruku koju nam šalje naše okruženje: "Vi ste krivi! Trebate više vježbati, ali to ne činite. Sramite se!" Ovdje sam kako bih vam rekao: niste vi krivi – piše autor čija se glavna ideja temelji na konceptu "mikronavika" – jednostavnih, lako ostvarivih akcija koje ne zahtijevaju puno truda ili motivacije, ali koje mogu dovesti do značajnih promjena kada se provode redovito. Fogg tvrdi da promjena ne mora biti teška; naprotiv, ona može biti jednostavna i ugodna ako se započne s malim, lako ostvarivim ciljevima.

Struktura knjige jasno prati razvoj ove ideje. Prvi dio fokusira se na teorijsku pozadinu koja stoji iza mikronavika, uključujući model "B=MAP" (Ponašanje = Motivacija, Sposobnost, Okidač), koji pomaže čitateljima razumjeti kako i zašto se ponašanje mijenja. Drugi dio knjige prelazi na praktične savjete i primjere, pokazujući kako primijeniti koncept mikronavika u svakodnevnom životu – započeti s dva skleka dnevno umjesto dvosatnog treninga; usredotočiti se na pet dubokih udaha umjesto meditirati jedan sat. Fogg je na temelju rada s više od 40 tisuća ljudi zaključio da je važno odabrati neku jednostavnu naviku, prilagoditi je svojem životu i učvrstiti je nagradom.

– Ako ste u prošlosti bezuspješno pokušali nešto promijeniti, možda ste došli do zaključka da je teško mijenjati se ili da ne možete uspjeti zbog pomanjkanja motivacije. No ništa od toga nije točno. Problem je u metodi, a ne u vama. Razmislite o tome na sljedeći način. Kad biste pokušali složiti komodu s pogrešnim uputama i bez svih potrebnih dijelova, osjećali biste se frustrirano – kaže Fogg čiji je stil pisanja jasan i pristupačan, što čini ovu knjigu pogodnom za širok spektar čitatelja, od onih koji tek razmišljaju o promjeni svojih navika do onih koji su već upoznati s principima ponašanja i žele produbiti svoje znanje. Fogg koristi jednostavan jezik i primjere iz svakodnevnog života, što omogućuje čitateljima da se lako povežu s njegovim savjetima.

No, unatoč brojnim prednostima, neki čitatelji mogli bi smatrati da Foggov pristup previše pojednostavljuje kompleksne aspekte ljudskog ponašanja. Iako su mikronavike nesumnjivo učinkovite, njihov učinak može biti spor, što zahtijeva puno strpljenja i dosljednosti kako bi se postigli željeni rezultati. Sam autor kaže da se prilikom nekih pokušaja mijenjanja mikronavika osjećao smiješnim. No sve u svemu, u moru knjiga koje čitateljima nude savjete kako se ponašati kako nešto popraviti, "Mikronavike" BJ Fogga jako je zanimljiva za čitanje, nudi interesantne informacije o ljudskom ponašanju, a u konačnici, ako netko to želi – može iskušati jednostavan način mijenjanja navika.

