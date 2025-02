Musk lansirao novi AI model i tvrdi da će nadmašiti ChatGPT i Deep Seek

Elon Musk u svom je poznatom stilu, dakle u prijenosu na platformi X, nekadašnjem Twitteru, predstavio najnoviju inačicu Groka, velikog jezičnog modela njegove tvrtke za umjetnu inteligenciju xAI. Grok je model koji u razvoju nije predugo: 2023. godine Musk je u razgovoru s nekadašnjim voditeljem FoxNewsa, a sada podcasterom Tuckerom Carlsonom najavio kako će njegova tvrtka napraviti TruthGPT, umjetnu inteligenciju koja je maksimalno iskrena i nastojat će shvatiti prirodu svemira jer po njemu je ChatGPT uvježbavan da bude – politički korektan. Treba znati kako je Elon Musk jedan od osnivača OpenAI-ja, tvrtke u kojoj je nastao ChatGPT, ali je iz nje otišao jer, kako je rekao, nije se slagao s nekim stvarima koje bi tamo radili. Napustio je tvrtku 2018. godine, a nakon što je ChatGPT predstavljen, čak je potpisao poznato pismo Future of Life Institutea kojim se tražilo da se na šest mjeseci zaustavi razvoj umjetne inteligencije, odnosno razvoj modela koji su ciljali da budu i jači od ChatGPT-ja. Danas znamo da, iako su pismo potpisali brojni ugledni znanstvenici, radilo se ipak o promašaju jer je razvoj prije svega izuzetno brz, a obaveza ne bi uključivala Kinu, iz koje je nedavno stigao DeepSeekov model kojim se pokazalo da razvoj, osim što može biti izuzetno brz, može biti i jako jeftin.

Podsjetimo i na to kako je Musk godinama prije izražavao velik strah od umjetne inteligencije, za koju je smatrao da će jednog dana nadmašiti čovjeka i ljudsku vrstu dovesti u opasnost. No svejedno ne želi izostati iz njezina razvoja, pa sada radije upozorava kako je umjetna inteligencija već posisala sve ljudsko znanje koje postoji, odnosno ono je već u postojećim modelima. I sada je predstavio najnoviji Grok, odnosno pripadajući mu chatbot Grok-3. Veća pompa nego kod prijašnjih inačica uvjetovana je Muskovim tvrdnjama da se radi o modelu koji značajno nadmašuje sve postojeće. Najprije, ime nije tek kakav uobičajeno bedast Muskov produkt, nego se radi o izrazu koji je smislio znameniti američki pisac Robert Heinlein za svoj znanstvenofantastični roman "Stranger in a Strange Land" još 1961. godine. Želio je njime izraziti intuitivno ili empatijsko razumijevanje ili komuniciranje na simpatetičan način, o tome se u knjizi, prema nekim proučavateljima znanstvenofantastične literature, zapravo i radi. Iako je u najavi prije godinu i tri mjeseca bilo navedeno kako je uzor u jednoj drugoj knjizi, "Vodiču po galaksiji za autostopere", jer je namjera da novi model odgovori na gotovo sve, pa čak i da sugerira koje pitanje treba postaviti. Dakle, kako bilo, Elon Musk predstavio je novu inačicu modela koji je otprije već integriran s X-om u inačici 2, kao što je Google integrirao Gemini s Androidom, Microsoft Copilot u Windowse, s očitom razlikom kako se radi o operativnim sustavima, a ne društvenoj mreži. Iako i Meta ima svoj model Llama, no nije ga integrirala i u sam Facebook.

Novi Grok-3 bio je dostupan u četvrtak i korisnicima u Hrvatskoj. Tamo su dostupne opcije DeepSearch, Think, Research, Brainstorm, Analyze Data i Create Images gdje su novost, dakle, prve dvije. Upiti postavljeni s tim opcijama izgledaju dosta impresivno, zaokruženo, sa svim potrebnim inputima te vidljivim postupkom na koji je model do odgovora došao. Jasno je da poduzetnik na novom chatbotu želi i odmah zarađivati pa je predstavljen i novi pretplatni model SuperGrok, koji je zapravo korištenje Groka na mobilnim uređajima, nismo uočili neku ključnu razliku u odnosu na web verziju kada se radi o korisničkom iskustvu, ali se nudi korištenje bez ograničenja, odnosno broja upita i resursa koji će se primjenjivati. Stoji 30 dolara mjesečno. Iz Muskove je prezentacije bilo razvidno da će čim bude dostupan svima biti iznimno jako testiran. Ono što se neće trebati testirati jest – politička korektnost. Naime, od samog početka razvoja Grok je zamišljen bez osigurača i kočnica koje imaju drugi modeli, pa se putem njega, jer odmah nudi opciju izrade slika, može napraviti i eksplicitne prizore poznatih osoba, političara, pjevača, pjevačica i sličnog. Doista, već kad u Groku-2 unesete prompt "nacrtaj X kako ljubi Y", primjerice, uredno se izbaci nekoliko varijanti tog prizora. Na ChatGPT-ju to ne možete, dobije se poruka "sorry". Mnogima je to zabavno, no očito je kako oni vještiji mogu od svega napraviti dosta ozbiljan deepfake, a s Grokom-3 vjerojatno i još bolji. Elon Musk tvrdi svašta, poglavito kako se radi o najboljem modelu.

Grok-3 po svemu je u vlastitoj ligi, rekao je Musk i dodao kako novi model nadmašuje svog prethodnika, Grok-2, više od 10 puta po kriteriju računalne snage prethodne verzije i izvrsno prolazeći standardne testove umjetne inteligencije. Nazvao je bot "umjetnom inteligencijom koja maksimalno traži istinu, čak i ako je ta istina katkad u suprotnosti s onim što je politički korektno", što znači da je ovim modelom, po njegovu mišljenju, dosegnuo ono što je i namjeravao na početku. Musk je rekao i kako novi bot koristi način rada nazvan "Big Brain" za složenije istraživačke zadatke koje je dosadašnji Grok, pa i neki konkurenti, mogao izvoditi. Najnovije izdanje obuhvaća i pametnu tražilicu, nazvanu DeepSearch, koju xAI opisuje kao chatbot koji se temelji na rasuđivanju i sposoban je artikulirati svoj misaoni proces kada odgovara na korisničke upite. Alat, demonstriran tijekom prijenosa uživo, nudi funkcije za istraživanje, razmišljanje i analizu podataka. Takvo što vidjeli smo već kod DeepSeekovih modela, gdje se pri odgovoru na upit dobiju i koraci kojima je model došao do odgovora.

Međutim, je li Grok-3 doista ravan trenutačno najboljim chatbotovima na tržištu kao što je OpenAI-jev o3 ili DeepSeekov R1, tek će se vidjeti. Po testiranju na Chatbot Areni, moguće je. Za treniranje je korišteno 200.000 čipova, a korištenje će stajati 30 dolara mjesečno, korisnici Applea imat će samostojeću aplikaciju, oni Androida ipak samo kroz X. No ta inicijalna testiranja pokazala su i neke pogreške, koje su konkurentski modeli većinom riješili, poput netočnih odgovora, ali i teškoća s nekim zadacima. Moguće i zbog samog Muska, znanstvena zajednica ne pokazuje osobitu naklonost Groku. U nedavnoj preporuci modela koji su najbolji za znanstvena istraživanja daje se prednost čak i Anthropicovu Claudeu 3.5 Sonnet ili čak OLMo 2 instituta za umjetnu inteligenciju Allen. Da ne govorimo koliku naklonost uživaju i OpenAI i DeepSeek, pa i Facebookova Llama. Musk je na prezentaciji ustvrdio kako će se te nesavršenosti kod njegova novog modela ispraviti, ali je objavio i kako će već za nekoliko dana predstaviti "voice mode" u kojem će se s Grokom-3 moći doista razgovarati, što do sada nema ni jedan veliki jezični model na tržištu. Kod na kojem je napravljen raniji Grok-2 otvorit će se jednom kada Grok-3 bude u cijelosti stabilan, znači za nekoliko mjeseci. Jedan je njegov način snažnije prisutnosti na tržištu umjetne inteligencije već propao. Prošlog je tjedna s partnerima ponudio 97 milijardi dolara za OpenAI, no odbijen je glatko.

