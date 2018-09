Svi hoće vidjeti hrvatsko čudo, jedinu zemlju u kojoj oporba ruši sama sebe

SUBOTA, 8.9.

Eskalira rat između Igora Štimca i Narodne republike Naš Hajduk. Trener Kopić je nakon pića sa Štimcem izbubio posao i završio na Hitnoj pomoći, danima se pisalo o novom treneru da bi se na kraju dovelo Zorana Vulića, koji na klupu Hajduka sjeda po peti put. Štimac bi uveo red u klub. Mora biti jedan gazda! Mora se znati tko plaća suce, tko forsira igrače u repku, tko uzima lovu roditeljima, tko prodaje igrače i tko stavlja proviziju u džep, a ne ovako... Reda mora biti!

NEDJELJA, 9.9.

Lijepo je znati oprostiti. Kako se to radi pokazao nam je Vučić u Mitrovici. Iako zbog Slobine politike u Hrvatskoj živi 400 000 manje Srba nego 91., iako ih stotine tisuća nedostaje i na Kosovu, tako da ih se pred Acom skupilo manje nego svatova na malo većem vjenčanju u Hercegovini, on je Vožda proglasio velikim državnikom! Sve mu to Aca oprašta, jedino mu zamjera što nije uspio, pa se sada u Kninu “vije šahovnica”. Bravo, Vučiću, ovo ne bi ni Vulin bolje napravio...

PONEDJELJAK, 10.9.

Hrvatska je poznata kao pravna država, koja nevjerojatne uspjehe postiže na polju rehabilitacije bivših zatvorenika. Najsvjetliji primjer je Mirko Norac, jedinstven po tome što je jedini zapovjednik u regionu koji je za ratni zločin osuđen dva puta i jedini koji je osuđen, jer je osobno ubio jednu žrtvu. Čovjek bi pomislio da će od njega ljudi okrenuti glavu, ali ne i u Hrvatskoj! Počasni gost na obljetnici akcije, zbog koje ga se osudilo, danas je ugledni poduzetnik.

UTORAK, 11.9.

Kreće nova saborska sezona. Dobro je da ima puno liječnika u politici, pogotovo u HDZ-u, jer je Plenkijeva većina toliko tanka da svi zastupnici moraju biti u izvrsnoj formi, kako ne bi izostali s glasovanja. Za svaki slučaj, jedna ekipa Hitne pomoći, od sutra će dežurati u Saboru, a svako jutro će ispred zgrade, za zastupnike HDZ-a i njihovih koalicijskih partnera biti organizirana tjelovježba, kako bi svi bili u formi.

SRIJEDA, 12.9.

O strašnim uvjetima u hrvatskim zatvorima, bolje da i ne govorimo. Kakva je tamo situacija, govori nam slučaj građanina Tomice, koji guli kaznu za ratni zločin i to samo zato što je njegova škvardra pobila 43 Srba, zbog čega je osuđen na sedam godina zatvora. Kao da to nije dovoljno, ovih dana čitamo da dio kazne služi u Krapinskim toplicama, gdje ga muče masažama, kupanjem u bazenu i finskim saunama! Udruge za zaštitu ljudskih prava šute! O živote, robijo!

ČETVRTAK, 13.9.

Nahrupili politolozi iz cijele Europe u Hrvatsku! Svi hoće vidjeti čudo. Hrvatska je jedina zemlja u kojoj oporba ruši samu sebe, a dio vladajućih pokušava ponovo srušiti vlastitu Vladu! Taman smo zaboravili napad ličkog kneza Dade na Plenkija, a sada mu čestitka stiže iz Vukovara, gdje Penava organizira prosvjed. Dio branitelja sprema šator, jer im smeta Pupi u koaliciji. Plenki na sve to odmahuje rukom i kaže da će čuvati većinu, kao zjenicu oka.

PETAK, 14.9.

Najveći prijatelj Roma i njihovih glasova Milan Bandić, pokušava smiriti gnjev građana, nakon “šenlučenja” na Vukomercu, gdje su momci malo pripucali jedni na druge i to ispred Osnovne škole. Poznato je da se u Hrvatskoj, čim netko pripuca, njegova obitelj iseli, a kuća spali, pa se grupa građana uputila pred kuću iz koje se mitraljiralo riješiti problem. Dio zlobnika je pomislio da je to zato što su izgrednici romske nacionalnosti, ali to su objede koje odbacujemo s gnušanjem...