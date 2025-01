Šveb otkrio što se događa na HRT-u: 'Ne radi se o 800 otkaza'

Glavni ravnatelj HRT -a Robert Šveb u srijedu je, tijekom rasprave o Izvješću o radu i poslovanju HRT-a za 2023., demantirao najave da do kraja ožujka 800 ljudi treba otići, pojasnivši da nikoga ne otpuštaju već se radi o sporazumnim ponudama otpremnina za djelatnike koji imaju uvjete za mirovine. "Ne radi se o 800 ljudi koji do kraja ožujka trebaju otići niti se radi o tome da bilo koga otpuštamo. Trenutno je na HRT-u proces sporazumnih ponuda otpremnina za djelatnike koji za to imaju uvjere. Radi se o potpuno sporazumnom načinu ugovora gdje radnici sami odlučuju", rekao je Šveb u raspravi Hrvatskom saboru.

Naime, Uršu Raukar Gamulin (Možemo!) zanimalo je na temelju kojeg strateškog dokumenta su krenuli u smanjivanje broja zaposlenika za čak 800 ljudi do 31. ožujka te koji su kriteriji po kojima se ti ljudi šalju u mirovinu. Šveb je pojasnio da je podloga za to Plan konsolidacije koji su poslali na Vladu u prosincu prošle godine. Anka Mrak Taritaš upitala je pak kako će nadomjestiti 800 ljudi koji će u relativno kratkom vremenu napustiti HRT, a Šveb je odgovorio da je broj ljudi o kojem se govori projekcija koja ovisi o tome kako će novi Zakon o HRT-u definirati njihove javne obaveze u novom digitalnom dobu. "To je projekcija koja ukazuje na to da bi HRT morao moći takve stvari odrađivati s oko 1800 zaposlenika", rekao je.

Marijanu Puljak (Centar) zanimalo je je li HRT otkrio 'iti jednu aferu HDZ-a', a glavni ravnatelj Šveb je odgovorio da "HRT nije zatomio niti ne izvještavao o niti jednoj aferi koju nisu zapravo otkrili ni jedni drugi mediji, nego su im afere došle iz institucija ili otkud već". Predstavljajući izvješće Šveb se pohvalio da su neke HRT-ove emisije postigle izvanredan doseg i osvojile prestižne nagrade poput medijske nagrade "Zlatni Studio" te "Večernjakovu ružu", radijski programi su zabilježili značajan rast slušanosti, a informativne emisije poput Dnevnika i Otvoreno te Studio 4 su ostvarile značajnu gledanost.

Naveo je da su u 2023., unatoč poslovnim pritiscima, ostvarili pozitivan rezultat od 613.508 eura. No, upozorio je i da se HRT suočava s ozbiljnim financijskim izazovima jer su rast troškova i ograničena mogućnost prilagodbe novom medijskom okruženju doveli tu kuću u situaciju gdje je izbjegavanje gubitaka gotovo neizvedivo jer 'zamrznuta' pristojba i pad komercijalnih prihoda dodatno pogoršavaju situaciju. Kazao je i da zakonski okvir više ne odgovara potrebama modernog medijskog okruženja te je stoga potrebno izraditi novi zakonski okvir koji će omogućiti HRT-u da se prilagodi digitalnom dobu i osigura dugoročnu održivost.

"Novi zakon trebao bi omogućiti fleksibilnost u odabiru najučinkovitijih platformi za distribuciju sadržaja prilagođavajući se potrebama i navikama ciljanih skupinama", kazao je Šveb. Mirela Ahmetović (Klub SDP-a) rekla je da su podaci o povjerenju u HRT objavljeni, ne u tom izvješću, već u Izvješću Europske komisije o vladavini prava u RH gdje se HRT, među inim, kritizira zbog "mogućih sukoba interesa i percipiranog nedostatka političke neovisnosti". Navela je i kako od Šveba nije dobila odgovor na to je li među 800 otkaza s otpremninom i ime Kazimira Bačića koji je Uskokov optuženik. No, pojasnila je, Bačić sjedi na radnom mjestu u kojem, među inim, stoji da izrađuje studije isplativosti za prijedloge konsolidacija sustava. "Kazimir Bačić je i formalno ključan element uspješne konsolidacije HRT-a", kazala je.

Darko Klasić (Klub HSLS i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka) istaknuo je važnost HRT-a koji bi trebao ostati jamac da će građani uvijek dobiti informacije na koje ne može utjecati ekonomski ili politički interes bilo koga osim hrvatskih građana. No, upozorio je da zaposlenici HRT-a nisu adekvatno materijalno vrednovani jer od 2749 zaposlenih njih 1347 ima plaću manju od 904 eura dok 733 osobe rade za plaću od 758 eura. "Svega četvrtina zaposlenika dobiva veću plaću od 904 eura unatoč tome što više od 50 posto zaposlenika ima najvišu stručnu spremu", poručio je.

Tijekom rasprave oporba se doticala sadašnjeg stanja na HRT-u te upozoravala da će se najavljenim smanjivanjem broja ljudi krenulo bez ikakvog strateškog plana, bez novog Zakon o HRT-u te bez ideje kakav program radija i televizije treba biti u budućnosti. No, i HDZ-ov Goran Ivanović demantirao je informacije da će netko od zaposlenika ako ne prihvati otpremninu dobiti otkaz na HRT-u. "

