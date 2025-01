Možda je vrijeme da ova emisija pokaže da gledateljima zapravo nedostaje pristojnog i toplog sadržaja bez drame

The Voice Kids // HRT 1 - pet ruža

Teško je prisjetiti se kada je neki program izazvao takvo sveopće oduševljenje među gledateljima, a još teže kada je tako nešto pošlo za rukom nekom dječjem programu, ali i to se dogodilo - dječja verzija popularnog "The Voicea" osvojila je srca gledatelja, i to svih generacija. Jer HRT-ovo pjevačko natjecanje najmlađih uistinu je program za cijelu obitelj, i to u punom smislu te riječi, a ne, kako se uglavnom podrazumijeva - da djeca gledaju iz gušta, a ostali jer moraju. Show je uistinu svima zanimljiv, napet i poučan, ali prije svega topao i jednostavno lijep. Osmijeh na lica lako izmame i natjecatelji i žiri i voditelji, a cijela atmosfera u studiju baš je zarazna. I standardne inačice "The Voicea" bile su gledane, ali jednostavno ima nešto posebno u ovoj dječjoj verziji.

Oduševile su već audicije, a sada je u tijeku eliminacijski dio natjecanja u kojem se održavaju "troboji". Jako je lijepo pritom vidjeti kako djeca, iako se natječu jedni protiv drugih, prekrasno surađuju i međusobna su si podrška. Također, velika im je potpora žiri, odnosno mentori i njihovi timovi, koji su se sjajno snašli u radu s djecom. Točno se osjeća da svi koji rade na ovom projektu prije svega uživaju i s takvom se energijom možemo samo radovati budućim epizodama.

Gospodin Savršeni // Voyo - dva kaktusa

S druge strane drama, svađe i ekscesi u novoj sezoni "Gospodina Savršenog", RTL-ovog showa u kojem se kandidatkinje bore za srce jednog muškarca. Iako sama premisa showa nije baš najromantičniji scenarij na svijetu, originalni američki "The Bachelor" (u prijevodu "Neženja), koji se počeo emitirati još 2002. godine, imao je barem neke natruhe traganja za pravom ljubavi. Ovo što se počelo emitirati na Voyu od ponedjeljka (a što će se naknadno emitirati na RTL-u, što je potpuno nelogičan koncept) veze s romantikom nema, više s nekom bizarnom akcijskom komedijom. Već je najava orijentirana uglavnom na međusobne sukobe žena, a koji uglavnom veze s Gospodinom Savršenim nemaju. On je, sudeći prema prethodnim sezonama, tamo sporedni lik, a u fokusu su svađe oko toga tko je iskren, tko nije i tko se kako promovira. Ukratko, ključni su kaos i neukus, a svaka sezona kao da je sve radikalnija. Tako je najavljeno da će se ove godine u emisiji pojaviti čak dva savršena muškarca - Splićanin Šime i Beograđanin Miloš. Baš idilično. Ne.

Jasno je da će komercijalne televizije učiniti sve da zainteresiraju gledatelje, no možda je zaista došlo vrijeme da im emisije poput dječjeg "The Voicea" pokažu da gledateljima zapravo nedostaje pristojnog i toplog sadržaja bez drame i senzacionalizma.

Sjene prošlosti // RTL - dvije ruže

I dok su na RTL-u odlučili da će se s emitiranjem "Gospodina Savršenog" na redovitom programu još malo pričekati, vjerojatno dok traje rukomet - utakmice ipak nisu u potpunosti prekinule emitiranje domaće serije "Sjene prošlosti". Dobro su to na RTL-u iskomunicirali, pa iako su isprva najavili pauzu, ipak su se predomislili zbog, kako su objasnili, velikog interesa publike. Čak su o tome u vrijeme rukometnog programa razgovarali s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem (koji se izjasnio kao veliki fan serije), što je već bilo malo bizarno, ali u redu. "Sjene prošlosti" idu dalje, iako u krnjem rasporedu, što očito publici odgovara i tim je RTL ipak napravio iskorak u odnosu na konkurenciju, s obzirom na to da Nova TV zaista uzima predugu pauzu kada su domaće serije u pitanju. Nema ih već tjednima na programu, a potpuno je nejasno zašto, osim ako i Nova TV ne čeka da na RTL-u završi rukomet.

Sveta obitelj // Netflix - dvije ruže

Na streaming servisu Netflix hit je među domaćim gledateljima postao, pak, jedan domaći film, drama Vlatke Vokapić iz 2023. godine "Sveta obitelj". Sam film redateljice koja se proslavila hitom "Sonja i bik", nedavno smo već pohvalili, kada je emitiran na HRT-u, a pokazalo se kao odličan potez što je postao dostupan i na Netflixu. Gledatelji su očito željni kvalitetnog domaćeg sadržaja, a još je bolje kada je dostupan na jednoj ovakvoj platformi. Pa iako je radnja teška i progovara o okrutnom patrijarhalnom društvu i teškom položaju žena u jednom slavonskom selu 60-ih godina prošlog stoljeća, baš svi redom ga hvale.

